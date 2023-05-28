П'ять головних новин України та світу на 19:00 28 травня

1. Нічний удар по Києву був наймасованішим із початку війни, збито понад 40 дронів – КМВА. Атака Росії дронами Shahed на Київ вночі 28 травня, за попередньою інформацією, була наймасованішою з початку війни. Сили протиповітряної оборони збили понад 40 дронів (детальніше).

2. Вночі 28 травня знищено 52 "шахеди" з 54 – Повітряні сили. У ніч проти 28 травня 2023 року ворог атакував Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з північного напрямку – Брянська область, а також південного – Краснодарський край (детальніше).

3. Україна готує санкції проти Ірану. На пів століття. Президент Володимир Зеленський запропонував запровадити на 50 років санкції проти Ірану, що випливає із проєкту постанови, внесеної ним до Верховної Ради (детальніше).

4. Допоможе уникнути дефолту: у США досягли угоди щодо межі держборгу. Президент США Джо Байден заявив про досягнення угоди зі спікером Палати представників Конгресу США щодо межі державного боргу. Це дозволить країні уникнути дефолту (детальніше).

5. Резніков: 100% пусків ракет Storm Shadow по ворогу були влучними. Міністр оборони Олексій Резніков високо оцінює ефективність переданих Великою Британією далекобійних ракет Storm Shadow. За його словами, всі пуски були влучними (детальніше).

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