UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 28 мая

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 28 мая - Фото
Последствия российской атаки дронами по Киеву 28 мая (Фото: Нацполиция)

1. Ночной удар по Киеву был самым массированным с начала войны, сбито более 40 дронов – КГВА. Атака России дронами Shahed на Киев ночью 28 мая, по предварительной информации, была самой массированной с начала войны. Силы противовоздушной обороны сбили более 40 дронов (подробнее).

2. Ночью 28 мая уничтожены 52 "шахеда" из 54 – Воздушные силы. В ночь на 28 мая 2023 года враг атаковал Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с северного направления – Брянская область и южного – Краснодарский край (подробнее).

3. Украина готовит санкции против Ирана. На полвека. Президент Владимир Зеленский предложил ввести на 50 лет санкции против Ирана, о чем говорится в проекте постановления, внесенном им в Верховную Раду (подробнее).

4. Поможет избежать дефолта: в США достигли соглашения по поводу предела госдолга. Президент США Джо Байден заявил о достижении соглашения со спикером Палаты представителей Конгресса США по поводу предела государственного долга. Это позволит стране избежать дефолта (подробнее).

5. Резников: 100% пусков ракет Storm Shadow по врагу были точными. Министр обороны Алексей Резников высоко оценивает эффективность переданных Великобританией дальнобойной ракеты Storm Shadow. По его словам, все пуски были точными (подробнее).

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 