Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 28 мая

1. Ночной удар по Киеву был самым массированным с начала войны, сбито более 40 дронов – КГВА. Атака России дронами Shahed на Киев ночью 28 мая, по предварительной информации, была самой массированной с начала войны. Силы противовоздушной обороны сбили более 40 дронов (подробнее).

2. Ночью 28 мая уничтожены 52 "шахеда" из 54 – Воздушные силы. В ночь на 28 мая 2023 года враг атаковал Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с северного направления – Брянская область и южного – Краснодарский край (подробнее).



3. Украина готовит санкции против Ирана. На полвека. Президент Владимир Зеленский предложил ввести на 50 лет санкции против Ирана, о чем говорится в проекте постановления, внесенном им в Верховную Раду (подробнее).



4. Поможет избежать дефолта: в США достигли соглашения по поводу предела госдолга. Президент США Джо Байден заявил о достижении соглашения со спикером Палаты представителей Конгресса США по поводу предела государственного долга. Это позволит стране избежать дефолта (подробнее).



5. Резников: 100% пусков ракет Storm Shadow по врагу были точными. Министр обороны Алексей Резников высоко оценивает эффективность переданных Великобританией дальнобойной ракеты Storm Shadow. По его словам, все пуски были точными (подробнее).



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