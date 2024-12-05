Рада ухвалила законопроєкти щодо запровадження суду присяжних в Україні

Верховна Рада (Фото пресслужби)

Верховна Рада на засіданні 5 грудня ухвалила за основу два законопроєкти – №3843 та №3844 – про суд присяжних. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

Законопроєкт №3843 пропонує закріпити в окремому законі, що суд присяжних — це спосіб, як громадяни можуть безпосередньо брати участь у правосудді, відповідно до Конституції України. Такий суд розглядатиме кримінальні справи на першому етапі судового процесу. За нього проголосували 232 голосами.

В Україні суд присяжних формально існує, але фактично його робота викликає багато питань. Замість класичного суду присяжних, де рішення ухвалюють звичайні громадяни, у нас діє модель, яка радше нагадує систему народних засідателів. Громадяни-"присяжні" працюють разом із професійними суддями і не є повністю незалежними в ухваленні рішень, що суперечить принципам справжнього суду присяжних.

Автори законопроєкту №3843 заявляли, що запровадження "суду присяжних" у результаті останньої судової реформи насправді було підміною понять. Вони вважають, що Інститут народних засідателів, який діяв на основі статті 124 Конституції України (у редакції 1996 року), просто перейменували на Інститут присяжних. Таким чином, законотворці лише створили видимість виконання конституційних вимог.

Законопроєкт №3844 про зміни до Закону "Про судоустрій" у зв’язку з впровадженням суду присяжних підтримали 237 депутатів.

ДОВІДКА Суд присяжних складається з одного професійного судді та групи присяжних, яка називається Лавою присяжних. Суддя головує на засіданні та відповідає за процесуальні питання, але не бере участі в ухваленні рішення щодо вини обвинуваченого. Лава присяжних складається з восьми громадян України, які постійно проживають у межах судового округу. Їх відбирають випадковим автоматизованим способом із кандидатів у присяжні. Після розгляду справи присяжні ухвалюють рішення щодо обвинувачення (вердикт). Кожного присяжного залучають до судового процесу лише на час розгляду однієї конкретної справи. Суд присяжних складається з одного професійного судді та групи присяжних, яка називається Лавою присяжних. Суддя головує на засіданні та відповідає за процесуальні питання, але не бере участі в ухваленні рішення щодо вини обвинуваченого. Лава присяжних складається з восьми громадян України, які постійно проживають у межах судового округу. Їх відбирають випадковим автоматизованим способом із кандидатів у присяжні. Після розгляду справи присяжні ухвалюють рішення щодо обвинувачення (вердикт). Кожного присяжного залучають до судового процесу лише на час розгляду однієї конкретної справи.