Рада приняла законопроект о введении суда присяжных в Украине

Верховная Рада (Фото пресс-службы)

Верховная Рада на заседании 5 декабря приняла за основу два законопроекта – №3843 и №3844 – о суде присяжных. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

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Законопроект №3843 предлагает закрепить в отдельном законе, что суд присяжных — это способ, как граждане могут непосредственно участвовать в правосудии согласно Конституции Украины. Такой суд будет рассматривать уголовные дела на первом этапе судебного процесса. За него проголосовали 232 голоса.

В Украине суд присяжных формально существует, но фактически его работа вызывает множество вопросов. Вместо классического суда присяжных, где решение принимают обычные граждане, у нас действует модель, скорее напоминающая систему народных заседателей. Граждане-"присяжные" работают вместе с профессиональными судьями и не полностью независимы в принятии решений, что противоречит принципам настоящего суда присяжных.

Авторы законопроекта №3843 заявляли, что введение "суда присяжных" в результате последней судебной реформы на самом деле было заменой понятий. Они считают, что Институт народных заседателей, действовавший на основе статьи 124 Конституции Украины (в редакции 1996 г.), просто переименовали в институт присяжных. Таким образом, законодатели только создали видимость выполнения конституционных требований.

Законопроект №3844 об изменениях в закон "О судоустройстве" в связи с введением суда присяжных поддержали 237 депутатов.

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