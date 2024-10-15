Радник Зеленського: Було б корисно і правильно, якби урядовці частіше говорили зі ЗМІ
Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин вважає, що було б правильно для українських міністрів частіше говорити з журналістами, "і не тільки з київськими, а і в регіонах". Про це він заявив в інтерв'ю LIGA.net.
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"Було б дійсно правильно і корисно, щоб представники уряду могли частіше говорити з різними ЗМІ, і не тільки з київськими, а і в регіонах. Зараз, може, вдасться переконати цих людей трошки більше говорити", – сказав він.
Водночас Литвин визнав, що це суб'єктивне питання: одні урядовці "об'єктивно мають що сказати, другі об'єктивно не мають".
"Треті тільки нещодавно прийшли в уряд після останніх змін – їм треба ще щось напрацювати, з чимось вийти", – заявив Литвин.
Повне інтерв'ю із Литвином – тут.
- 10 жовтня 2024 року УП заявила, що Литвин нібито "спускає заборони" для силовиків і чиновників на спілкування із журналістами видання.
- В інтерв'ю LIGA.net Литвин відкинув ці звинувачення.
- Також він розповідав, чому президент Зеленський надає перевагу у спілкуванні іноземним, а не українським медіа.