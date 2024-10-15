Советник Зеленского: Было бы полезно и правильно, если бы чиновники чаще говорили со СМИ

"Сейчас, может, удастся убедить этих людей немного больше говорить", – заявил Дмитрий Литвин

Здание Кабмина (Фото: пресс-служба)

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин считает, что было бы правильно для украинских министров чаще говорить с журналистами, "и не только с киевскими, но и в регионах". Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

"Было бы действительно правильно и полезно, чтобы представители правительства могли чаще говорить с разными СМИ, и не только с киевскими, но и в регионах. Сейчас, может, удастся убедить этих людей немного больше говорить", – сказал он.

В то же время Литвин признал, что это субъективный вопрос: у одних чиновников "объективно есть что сказать, у других объективно нет".

"Третьи только недавно пришли в правительство после последних изменений – им нужно еще что-то наработать, с чем-то выйти", – заявил Литвин.

Полное интервью с Литвином – здесь.