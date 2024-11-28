Ракетна атака росіян на Вінницьку область: є руйнування та пожежі, поранено жінку

Вранці 28 листопада Росія завдає масованого удару по низці міст України, цього разу концентруючись на західних областях

Рятувальник ДСНС (Ілюстративне фото: ДСНС)

У Вінницькій області внаслідок російської ракетної атаки є руйнування та пошкодження, травмована жінка. Про це повідомили у місцевій військовій адміністрації.

На Вінниччині пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнула автівка.

"Травмовано жінку, їй надається необхідна медична допомога. Всі відповідні служби працюють за профілем", – додала перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна.

Раніше стало відомо про падіння уламків у двох районах Києва та влучаннях у Луцьку.

Росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади Сумської області. Наслідки уточнюються.

28 листопада міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ворог здійснює атаку на енергосистему, запроваджують екстрені відключення електроенергії у низці областей України.

Також вибухи лунали у Харкові, Одесі, Миколаєві, Хмельницькому та Івано-Франківську.