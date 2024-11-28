Ракетна атака росіян на Вінницьку область: є руйнування та пожежі, поранено жінку
У Вінницькій області внаслідок російської ракетної атаки є руйнування та пошкодження, травмована жінка. Про це повідомили у місцевій військовій адміністрації.
На Вінниччині пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнула автівка.
"Травмовано жінку, їй надається необхідна медична допомога. Всі відповідні служби працюють за профілем", – додала перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна.
Раніше стало відомо про падіння уламків у двох районах Києва та влучаннях у Луцьку.
- Росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади Сумської області. Наслідки уточнюються.
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