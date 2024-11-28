Ракетная атака россиян на Винницкую область: есть разрушения и пожары, ранена женщина
В Винницкой области в результате российской ракетной атаки есть разрушения и повреждения, травмирована женщина. Об этом сообщили в местной военной администрации.
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В Винницкой области повреждены жилые дома, разрушено хозяйственное здание, загорелся автомобиль.
"Травмирована женщина, ей предоставляется необходимая медицинская помощь. Все соответствующие службы работают по профилю", – добавила первая заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная.
Ранее стало известно о падении обломков в двух районах Киева и попаданиях в Луцке.
- Россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины Сумской области. Последствия уточняются.
- 28 ноября министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что враг осуществляет атаку на энергосистему, вводят экстренные отключения электроэнергии в ряде областей Украины.
- Также взрывы раздавались в Харькове, Одессе, Николаеве, Хмельницком и Ивано-Франковске.