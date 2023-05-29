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Російський удар по Київщині. Нацполіція показала наслідки ударів – фото

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 12:27
Російський удар по Київщині. Нацполіція показала наслідки ударів – фото - Фото
Фото: Telegram ANDRII NEBYTOV

Начальник Головного управління Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що в одному з районів внаслідок ракетної атаки росіян було пошкоджено господарський будинок, потерпілих немає.

Зазначається, що наразі на місці ураження працює поліція та екстрені служби.

Рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу в господарському будинку.

Нєбитов зазначив, що ракетна загроза все ще триває і попросив залишатися в укриттях.

Фото: Telegram ANDRII NEBYTOV

Фото: Telegram ANDRII NEBYTOV

Фото: Telegram ANDRII NEBYTOV
  • Вдень 29 травня 2023 року у Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали гучні вибухи. Росія завдає ракетних ударів, працює ППО.
  • У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі окупанти вдарили по військовому об'єкту в області, виведено з ладу п'ять літальних апаратів.

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Артем Джеріпа
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