Російський удар по Київщині. Нацполіція показала наслідки ударів – фото

Начальник Головного управління Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що в одному з районів внаслідок ракетної атаки росіян було пошкоджено господарський будинок, потерпілих немає.

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Зазначається, що наразі на місці ураження працює поліція та екстрені служби.

Рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу в господарському будинку.

Нєбитов зазначив, що ракетна загроза все ще триває і попросив залишатися в укриттях.

Вдень 29 травня 2023 року у Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали гучні вибухи. Росія завдає ракетних ударів, працює ППО.

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі окупанти вдарили по військовому об'єкту в області, виведено з ладу п'ять літальних апаратів.

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