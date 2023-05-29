Российский удар по Киевской области. Нацполиция показала последствия ударов – фото

Начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что в одном из районов в результате ракетной атаки россиян была повреждена хозяйственная постройка, пострадавших нет.

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Отмечается, что на месте поражения работает полиция и экстренные службы.

Спасателям удалось ликвидировать пожар в хозяйственном здании.

Небитов отметил, что ракетная угроза все еще продолжается и попросил оставаться в укрытиях.

Днем 29 мая 2023 года в Киеве после объявления воздушной тревоги раздались громкие взрывы. Россия наносит ракетные удары, работает ПВО.

В Хмельницкой областной военной администрации сообщили, что ночью оккупанты ударили по военному объекту в области, выведены из строя пять летательных аппаратов.

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