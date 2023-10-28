Рамасвамі: Ізраїль має відрубати голови лідерам ХАМАС і виставити їх вздовж кордону

Кандидат на пост президента США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі заявив, що Ізраїль повинен відрубати голови сотні лідерів ХАМАС, насадити їх на палиці та виставити уздовж кордону Ізраїлю і Гази. Його слова пролунали в ефірі телеканалу C-Span.

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За його словами, ЦАХАЛ мав би зробити це для "залякування" терористів ХАМАС.

"Я б хотів, щоб ЦАХАЛ насадив на палиці голови сотні лідерів ХАМАС і вишикував їх на кордоні Ізраїлю і Гази на знак того, що 7 жовтня 2023 року більше ніколи не повториться. І використав би всі ресурси, щоб вибудувати кордон, що захищає майбутнє", – сказав він.

Він додав, що цим має займатися Ізраїль, а не Сполучені Штати.

"Це рішення має ухвалювати Ізраїль, а не ми. Це те, що Девід Уріан сказав би Ізраїлю зробити. Це те, що Джордж Вашингтон сказав би зробити Сполученим Штатам", – наголосив Рамасвамі.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. . Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Джо Байден і Дональд Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа у Республіканській партії вважається Рон Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора Володимира Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна переможе.

25 серпня 2023 року Рамасвамі виступив проти допомоги Україні, оскільки це "не відповідає інтересам США", а його "план припинення війни насправді буде кращим для України".

28 серпня він заявив, що у разі обрання визнає право Росії на окуповані нею території України, а також заблокує вступ Києва до НАТО.

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