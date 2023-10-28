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Рамасвамі: Ізраїль має відрубати голови лідерам ХАМАС і виставити їх вздовж кордону

Этот материал также доступен на русском
28.10.2023, 23:57
Рамасвамі: Ізраїль має відрубати голови лідерам ХАМАС і виставити їх вздовж кордону - Фото
Вівек Рамасвамі (Фото: ЕРА)

Кандидат на пост президента США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі заявив, що Ізраїль повинен відрубати голови сотні лідерів ХАМАС, насадити їх на палиці та виставити уздовж кордону Ізраїлю і Гази. Його слова пролунали в ефірі телеканалу C-Span.

За його словами, ЦАХАЛ мав би зробити це для "залякування" терористів ХАМАС.

"Я б хотів, щоб ЦАХАЛ насадив на палиці голови сотні лідерів ХАМАС і вишикував їх на кордоні Ізраїлю і Гази на знак того, що 7 жовтня 2023 року більше ніколи не повториться. І використав би всі ресурси, щоб вибудувати кордон, що захищає майбутнє", – сказав він.

Він додав, що цим має займатися Ізраїль, а не Сполучені Штати.

"Це рішення має ухвалювати Ізраїль, а не ми. Це те, що Девід Уріан сказав би Ізраїлю зробити. Це те, що Джордж Вашингтон сказав би зробити Сполученим Штатам", – наголосив Рамасвамі.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Джо Байден і Дональд Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа у Республіканській партії вважається Рон Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора Володимира Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна переможе.
  • 25 серпня 2023 року Рамасвамі виступив проти допомоги Україні, оскільки це "не відповідає інтересам США", а його "план припинення війни насправді буде кращим для України".
  • 28 серпня він заявив, що у разі обрання визнає право Росії на окуповані нею території України, а також заблокує вступ Києва до НАТО.

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Мілана Головань
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ІзраїльХАМАСВівек Рамасвамі

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