Рамасвами: Израиль должен отрубить главы лидерам ХАМАС и выставить их вдоль границы
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Израиль должен отрубить главы сотни лидеров ХАМАС, насадить их на палки и выставить вдоль границ Израиля и Газы. Его слова прозвучали в эфире телеканала C-Span.
По его словам, ЦАХАЛ должен сделать это для "устрашения" террористов ХАМАС.
"Я бы хотел, чтобы ЦАХАЛ насадил на палки головы сотни лидеров ХАМАС и выстроил их на границе Израиля и Газы в знак того, что 7 октября 2023 года больше никогда не повторится. И использовал бы все ресурсы, чтобы выстроить границу, защищающую будущее" , – сказал он.
Он добавил, что этим должно заниматься Израиль, а не Соединенные Штаты.
"Это решение должно принимать Израиль, а не мы. Это то, что Дэвид Уриан сказал бы Израилю сделать. Это то, что Джордж Вашингтон сказал бы сделать Соединенным Штатам", – подчеркнул Рамасвами.
- 25 августа 2023 года Рамасвами выступил против помощи Украине, поскольку это "не отвечает интересам США", а его "план прекращения войны действительно будет лучше для Украины".
- 28 августа он заявил, что в случае избрания признает право России на оккупированные территории Украины, а также заблокирует вступление Киева в НАТО.
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