Рамасвами: Израиль должен отрубить главы лидерам ХАМАС и выставить их вдоль границы

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Израиль должен отрубить главы сотни лидеров ХАМАС, насадить их на палки и выставить вдоль границ Израиля и Газы. Его слова прозвучали в эфире телеканала C-Span.

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По его словам, ЦАХАЛ должен сделать это для "устрашения" террористов ХАМАС.

"Я бы хотел, чтобы ЦАХАЛ насадил на палки головы сотни лидеров ХАМАС и выстроил их на границе Израиля и Газы в знак того, что 7 октября 2023 года больше никогда не повторится. И использовал бы все ресурсы, чтобы выстроить границу, защищающую будущее" , – сказал он.

Он добавил, что этим должно заниматься Израиль, а не Соединенные Штаты.

"Это решение должно принимать Израиль, а не мы. Это то, что Дэвид Уриан сказал бы Израилю сделать. Это то, что Джордж Вашингтон сказал бы сделать Соединенным Штатам", – подчеркнул Рамасвами.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. . Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Джо Байден и Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается Рон Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис делал противоречивые заявления о войне: сначала он призвал увеличить военную помощь Украине, однако затем назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

25 августа 2023 года Рамасвами выступил против помощи Украине, поскольку это "не отвечает интересам США", а его "план прекращения войны действительно будет лучше для Украины".

28 августа он заявил, что в случае избрания признает право России на оккупированные территории Украины, а также заблокирует вступление Киева в НАТО.

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