"Рамштайн-20". Голова Пентагону озвучив опірні пункти в допомозі Україні

Під час відкриття засідання "Рамштайну-20" Остін запевнив, що союзники не допустять поразки України у війні

Ллойд Остін (Фото: ЕРА)

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що союзники зосереджуються на двох пунктах в питанні допомоги Україні в її боротьбі з російською агресією: забезпечення підтримки на довгий термін та співпраця з Україною. Про це він повідомив на пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".

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"По-перше, продовжуємо працювати разом, щоб забезпечити підтримку на новий термін для Збройних Сил України. По-друге, перебуваємо у співпраці з українськими колегами, аби спланувати довгострокову оборону та стримування", — наголосив Остін.

Також, за словами міністра оборони США, "ця довгострокова підтримка вкорінена в коаліціях спроможностей, їх уже запущено в роботу".

Він наголосив, що наразі ціль - допомогти Україні вибудувати боєздатні Збройні Сили на довгострокову перспективу.

"Коаліції спроможностей зібрали разом держави для зосередження на найбільш критичних та довгострокових потребах України", — додав посадовець.

У Міноборони раніше повідомили, що на сьогоднішньому "Рамштайні" обговорюватимуть надання Україні систем протиповітряної оборони та ракет до них, а також ракет дальнього радіуса дії.