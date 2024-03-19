"Рамштайн-20". Голова Пентагону озвучив опірні пункти в допомозі Україні
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що союзники зосереджуються на двох пунктах в питанні допомоги Україні в її боротьбі з російською агресією: забезпечення підтримки на довгий термін та співпраця з Україною. Про це він повідомив на пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".
"По-перше, продовжуємо працювати разом, щоб забезпечити підтримку на новий термін для Збройних Сил України. По-друге, перебуваємо у співпраці з українськими колегами, аби спланувати довгострокову оборону та стримування", — наголосив Остін.
Також, за словами міністра оборони США, "ця довгострокова підтримка вкорінена в коаліціях спроможностей, їх уже запущено в роботу".
Він наголосив, що наразі ціль - допомогти Україні вибудувати боєздатні Збройні Сили на довгострокову перспективу.
"Коаліції спроможностей зібрали разом держави для зосередження на найбільш критичних та довгострокових потребах України", — додав посадовець.
У Міноборони раніше повідомили, що на сьогоднішньому "Рамштайні" обговорюватимуть надання Україні систем протиповітряної оборони та ракет до них, а також ракет дальнього радіуса дії.
- Від України у 19-му "Рамштайні", що відбувся 14 лютого, взяли участь головнокомандувач Сирський, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та міністр оборони.
- Сьогодні міністр оборони США, відкриваючи 20-те засідання у форматі "Рамштайн", заявив, що Сполучені Штати шукають варіанти безперебійної допомоги Україні.
- Міністр оборони Німеччини Пісторіус перед початком засідання анонсував новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро, проте без далекобійних ракет Taurus.