"Рамштайн-20". Глава Пентагона озвучил опорные пункты в помощи Украине
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что союзники сосредотачиваются на двух пунктах в вопросе помощи Украине в ее борьбе с российской агрессией: обеспечение поддержки на длительный срок и сотрудничество с Украиной. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн".
"Во-первых, продолжаем работать вместе, чтобы обеспечить поддержку на новый срок для Вооруженных Сил Украины. Во-вторых, находимся в сотрудничестве с украинскими коллегами, чтобы спланировать долгосрочную оборону и сдерживание", – подчеркнул Остин.
Также, по словам министра обороны США, "эта долгосрочная поддержка укоренена в коалициях возможностей, они уже запущены в работу".
Он отметил, что сейчас цель – помочь Украине выстроить боеспособные Вооруженные Силы на долгосрочную перспективу.
"Коалиции возможностей собрали вместе государства для сосредоточения на наиболее критических и долгосрочных потребностях Украины", – добавил чиновник.
В Минобороны ранее сообщили, что на сегодняшнем "Рамштайне" будут обсуждать предоставление Украине систем противовоздушной обороны и ракет к ним, а также ракет дальнего радиуса действия.
- От Украины в 19-м "Рамштайне", состоявшемся 14 февраля, приняли участие главнокомандующий Сырский, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и министр обороны.
- Сегодня министр обороны США, открывая 20 заседания в формате "Рамштайн", заявил, что Соединенные Штаты ищут варианты бесперебойной помощи Украине.
- Министр обороны Германии Писториус перед началом заседания анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн евро, однако без дальнобойных ракет Taurus.