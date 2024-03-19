"Рамштайн-20". Глава Пентагона озвучил опорные пункты в помощи Украине

Во время открытия заседания "Рамштайна-20" Остин заверил, что союзники не допустят поражения Украины в войне

Ллойд Остин (Фото: ЕРА)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что союзники сосредотачиваются на двух пунктах в вопросе помощи Украине в ее борьбе с российской агрессией: обеспечение поддержки на длительный срок и сотрудничество с Украиной. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн".

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"Во-первых, продолжаем работать вместе, чтобы обеспечить поддержку на новый срок для Вооруженных Сил Украины. Во-вторых, находимся в сотрудничестве с украинскими коллегами, чтобы спланировать долгосрочную оборону и сдерживание", – подчеркнул Остин.

Также, по словам министра обороны США, "эта долгосрочная поддержка укоренена в коалициях возможностей, они уже запущены в работу".

Он отметил, что сейчас цель – помочь Украине выстроить боеспособные Вооруженные Силы на долгосрочную перспективу.

"Коалиции возможностей собрали вместе государства для сосредоточения на наиболее критических и долгосрочных потребностях Украины", – добавил чиновник.

В Минобороны ранее сообщили, что на сегодняшнем "Рамштайне" будут обсуждать предоставление Украине систем противовоздушной обороны и ракет к ним, а также ракет дальнего радиуса действия.