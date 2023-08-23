Розповсюджували відео роботи ППО. Чотири мешканці Києва отримали вироки

У Києві районні суди ухвалили вироки чотирьом мешканцям столиці, які розповсюджували відео роботи систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Як зазначається, вироки винесено чотирьом мешканцям Києва за звинуваченням у поширенні несанкціонованої інформації про розташування Збройних Сил України, скоєному в умовах воєнного стану.

Повідомляється, що обвинувачені у травні 2023 року під час ракетних атак Росії по території Києва здійснювали фільмування та розповсюджували за допомогою месенджерів та інших соціальних мереж розміщення ЗСУ, направлення систем ППО, а також результати ураження повітряних цілей.

У ході досудового слідства усі фігуранти повністю визнали свою провину. У липні обвинувальні акти щодо зазначених осіб були скеровані до районних судів міста Києва.

За результатами розгляду зазначених справ районні суди ухвалили вироки – обвинуваченим призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі кожному зі звільненням від відбування покарання з випробувальним строком від одного до трьох років відповідно.

Зазначається, що вироки набрали чинності.

17 травня 2023 року СБУ заявила, що встановила особи шести мешканців Києва, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки Росії 16 травня. Серед них була блогерка Чернецька.

2 червня суд відправив під цілодобовий домашній арешт блогерку Чернецьку, яка публікувала відео роботи ППО. 5 липня її засудили до п'яти років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.

Загалом, за даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ понад 200 українців отримали підозри за фільмування ППО та інших військ.

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