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Распространяли видео работы ПВО. Четыре жителя Киева получили приговоры

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 17:09
Распространяли видео работы ПВО. Четыре жителя Киева получили приговоры - Фото
Суд (фото – pixabay.com)

В Киеве районные суды вынесли приговоры четырем жителям столицы, которые распространяли видео работы систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как отмечается, приговоры вынесены четырем жителям Киева по обвинению в распространении несанкционированной информации о расположении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения.

Сообщается, что обвиняемые в мае 2023 года во время ракетных атак России по территории Киева осуществляли видеосъемку и распространяли с помощью мессенджеров и других социальных сетей размещение ВСУ, направление систем ПВО, а также результаты поражения воздушных целей.

В ходе досудебного следствия все фигуранты признали свою вину в полном объеме. В июле обвинительные акты в отношении указанных лиц были направлены в районные суды города Киева.

По результатам рассмотрения указанных дел районные суды вынесли приговоры – обвиняемым назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком от одного до трех лет соответственно.

Отмечается, что приговоры вступили в законную силу.

  • 17 мая 2023 года СБУ заявила, что установила лица шести жителей Киева, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки России 16 мая. Среди них была и блогер Чернецкая.
  • 2 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест блогера Чернецкую, публиковавшую видео работы ПВО. 5 июля ее приговорили к пяти годам лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.
  • В общей сложности, по данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения РФ более 200 украинцев получили подозрения за съемку работы ПВО и других войск.
Наталья Медведева
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