РДК повідомив про загибель бійця із позивним "Шайба". Він командував штурмом Нової Таволжанки
Російський добровольчий корпус, який воює проти РФ, повідомив про загибель бійця Данила "Шайби" Мазника, який командував штурмом Нової Таволжанки у Бєлгородській області. Про це повідомили на каналі підрозділу.
РДК заявляє, що Мазник загинув 3 червня — він узяв першого полоненого у Новій Таволжанці та командував штурмом селища, який увінчався успіхом.
"Данило був з нами майже від самого початку і пройшов весь шлях, від перших днів становлення, коли РДК був просто маленькою бандою, до моменту формування в повноцінний підрозділ, і особисто зробив дуже багато для цього перетворення", — йдеться в повідомленні.
Повстанці з РФ заявили, що "Шайба" шість років служив у російській армії.
"Він знав зсередини всю несправедливість та гниль цієї махини і боровся проти неї в одному ряду з нами", — повідомили у РДК.
Загиблого поховають на Байковому цвинтарі у Києві.
- Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус (РДК) – воєнізовані організації, що складаються з громадян РФ і декларують мету повалення режиму російського диктатора Володимира Путіна.
- Вони почали діяти у Бєлгородській області з 22 травня. Українська розвідка каже, що вони діють у РФ автономно, але знає їхню мету – створення буферної зони безпеки навколо України.
- 4 червня ЛСР і РДК покликали губернатора Бєлгородщини на переговори у селі Нова Таволжанка.
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