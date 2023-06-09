RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

РДК повідомив про загибель бійця із позивним "Шайба". Він командував штурмом Нової Таволжанки

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 13:41
РДК повідомив про загибель бійця із позивним
Данило "Шайба" Мазник (Фото: РДК)

Російський добровольчий корпус, який воює проти РФ, повідомив про загибель бійця Данила "Шайби" Мазника, який командував штурмом Нової Таволжанки у Бєлгородській області. Про це повідомили на каналі підрозділу.

РДК заявляє, що Мазник загинув 3 червня — він узяв першого полоненого у Новій Таволжанці та командував штурмом селища, який увінчався успіхом.

"Данило був з нами майже від самого початку і пройшов весь шлях, від перших днів становлення, коли РДК був просто маленькою бандою, до моменту формування в повноцінний підрозділ, і особисто зробив дуже багато для цього перетворення", — йдеться в повідомленні.

Повстанці з РФ заявили, що "Шайба" шість років служив у російській армії.

"Він знав зсередини всю несправедливість та гниль цієї махини і боровся проти неї в одному ряду з нами", — повідомили у РДК.

Загиблого поховають на Байковому цвинтарі у Києві.

  • Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус (РДК) – воєнізовані організації, що складаються з громадян РФ і декларують мету повалення режиму російського диктатора Володимира Путіна.
  • Вони почали діяти у Бєлгородській області з 22 травня. Українська розвідка каже, що вони діють у РФ автономно, але знає їхню мету – створення буферної зони безпеки навколо України.
  • 4 червня ЛСР і РДК покликали губернатора Бєлгородщини на переговори у селі Нова Таволжанка.

Читайте також: ГУР: Вбито старшого оперативного угруповання "Бєлгород" — відео

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавтратибєлгородська областьрдк
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 