РДК сообщил о гибели бойца с позывным "Шайба". Он командовал штурмом Новой Таволжанки

Российский добровольческий корпус, который воюет против РФ, сообщил о гибели бойца Даниила "Шайбы" Мазника, который командовал штурмом Новой Таволжанки в Белгородской области. Об этом сообщили на канале подразделения.

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РДК заявляет, что Мазник погиб 3 июня — он взял первого пленного в Новой Таволжанке и командовал штурмом поселка, который увенчался успехом.

"Даниил был с нами почти с самого начала и прошел весь путь, от первых дней становления, когда РДК был просто маленькой бандой, до момента формирования в полноценное подразделение, и лично сделал очень много для этого преображения", — сказано в сообщении.

Повстанцы из РФ заявили, что "Шайба" шесть лет служил в российской армии.

"Он знал изнутри всю несправедливость и гниль этой махины и сражался против нее в одном ряду с нами", — сообщили в РДК.

Погибшего похоронят на Байковом кладбище в Киеве.

Легион Свобода России и Российский добровольческий корпус (РДК) – военизированные организации, состоящие из граждан РФ и декларирующие цель свержения режима российского диктатора Владимира Путина.

Они начали действовать в Белгородской области с 22 мая. Украинская разведка говорит, что они действуют в РФ автономно, но знает их цель – создание буферной зоны безопасности вокруг Украины.

4 июня ЛСР и РДК вызвали губернатора Белгородской области на переговоры в селе Новая Таволжанка.

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