Речник Сил оборони: Росіяни посилили тиск на Старомайорське та Роботине
Російські окупаційні війська посилили тиск на Оріхівський напрямок, зокрема, почали наполегливіше штурмувати населені пункти Старомайорське та Роботине Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.
"Сьогодні на Херсонщині знову були обстріли КАБами, проте не відбулося минулої доби штурмів на Кринки, і це може бути пов’язано із посиленням тиску на Оріхівському напрямку – там вчора було 19 штурмів тільки на Старомайорське та на Роботине", – сказав він.
За словами Плетенчука, українські військові не дають ворогу прорвати лінію оборони, завдають йому втрат. В цілому, зазначив речник, ситуація залишається складною, але контрольованою.
Окупанти також не можуть закріпитися на острові Нестрига в дельті Дніпра, над яким в останні дні квітня Сили оборони встановили контроль.
- Від початку наступальних дій на Харківському напрямку ворог почав втрачати більше особового складу. Наприклад, за минулу добу Сили оборони ліквідували 1740 окупантів.
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