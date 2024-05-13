Спикер Сил обороны: Россияне усилили давление на Старомайорское и Роботино
Российские оккупационные войска усилили давление на Ореховское направление, в частности, стали настойчивее штурмовать населенные пункты Старомайорское и Роботино Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.
"Сегодня в Херсонской области снова были обстрелы КАБами, однако не произошло за прошедшие сутки штурмов на Крынки, и это может быть связано с усилением давления на Ореховском направлении – там вчера было 19 штурмов только на Старомайорское и на Роботине", – сказал он.
По словам Плетенчука, украинские военные не дают врагу прорвать линию обороны, наносят ему потери. В целом, отметил представитель, ситуация остается сложной, но контролируемой.
Кафиры также не могут закрепиться на острове Нестрыга в дельте Днепра, над которым в последние дни апреля Силы обороны установили контроль.
- С начала наступательных действий в Харьковском направлении враг начал терять больше личного состава. Например, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1740 оккупантов.
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