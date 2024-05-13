Спикер Сил обороны: Россияне усилили давление на Старомайорское и Роботино

Дмитрий Плетенчук заявил, что за прошедшие сутки было 19 штурмов только на Старомайорское и на Роботине

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска усилили давление на Ореховское направление, в частности, стали настойчивее штурмовать населенные пункты Старомайорское и Роботино Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня в Херсонской области снова были обстрелы КАБами, однако не произошло за прошедшие сутки штурмов на Крынки, и это может быть связано с усилением давления на Ореховском направлении – там вчера было 19 штурмов только на Старомайорское и на Роботине", – сказал он.

Фронт в районе Роботиного. Карта: DeepState

Фронт в Старомайорском районе. Карта: DeepState

По словам Плетенчука, украинские военные не дают врагу прорвать линию обороны, наносят ему потери. В целом, отметил представитель, ситуация остается сложной, но контролируемой.

Кафиры также не могут закрепиться на острове Нестрыга в дельте Днепра, над которым в последние дни апреля Силы обороны установили контроль.

С начала наступательных действий в Харьковском направлении враг начал терять больше личного состава. Например, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1740 оккупантов.

Читайте также: Плетенчук: В Крыму нет признаков формирования наступательных группировок или изменений в количестве сил России