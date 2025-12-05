Решетилова вважає, що військові не повинні займатися безпосередньою мобілізацією
Військовослужбовці не повинні займатися безпосередньою мобілізацією, вважає уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей Ольга Решетилова (Кобилинська). Таку думку вона висловила у Facebook, коментуючи загибель у Львові військового територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
"Я вже неодноразово наголошувала на тому, що військовослужбовці не повинні займатися безпосередньою мобілізацією", – написала омбудсманка.
На її думку, завдання військових – формування мобілізаційного плану, постановка на облік та розподіл особового складу.
Оповіщенням, доставленням, затриманням, притягненням до відповідальності, пропагандою і формуванням інформаційної політики має займатися виконавча влада, органи місцевого самоврядування та правоохоронці, додала посадовиця.
Решетилова закликала почати зміни у цій сфері. Вона уточнила, що йдеться як про реформу мобілізації від держави, так і "боротьбу громадянського суспільства, медіа, свідомих громадян із навалою невігластва, безвідповідальності й російського ІПСО" (інформаційно-психологічна операція).
Омбудсманка висловила співчуття рідним військового ТЦК й додала, що має надію на справедливий суд для нападника.
- 3 грудня у Львові смертельно поранили ножем військового Галицько-Франківського ТЦК та СП. За версією слідства, його вбив 30-річний львів’янин під час перевірки документів.
- 5 грудня Франківський районний суд Львова заарештував чоловіка, якого підозрюють у нападі на військового.
