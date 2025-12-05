Решетилова вважає, що військові не повинні займатися безпосередньою мобілізацією

Військова омбудсманка закликала до реформи системи мобілізації в Україні

Ольга Решетилова (Фото: Facebook-акаунт посадовиці)

Військовослужбовці не повинні займатися безпосередньою мобілізацією, вважає уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей Ольга Решетилова (Кобилинська). Таку думку вона висловила у Facebook, коментуючи загибель у Львові військового територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Я вже неодноразово наголошувала на тому, що військовослужбовці не повинні займатися безпосередньою мобілізацією", – написала омбудсманка.

На її думку, завдання військових – формування мобілізаційного плану, постановка на облік та розподіл особового складу.

Оповіщенням, доставленням, затриманням, притягненням до відповідальності, пропагандою і формуванням інформаційної політики має займатися виконавча влада, органи місцевого самоврядування та правоохоронці, додала посадовиця.

Решетилова закликала почати зміни у цій сфері. Вона уточнила, що йдеться як про реформу мобілізації від держави, так і "боротьбу громадянського суспільства, медіа, свідомих громадян із навалою невігластва, безвідповідальності й російського ІПСО" (інформаційно-психологічна операція).

Омбудсманка висловила співчуття рідним військового ТЦК й додала, що має надію на справедливий суд для нападника.