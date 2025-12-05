Решетилова считает, что военные не должны заниматься непосредственной мобилизацией

Военный омбудсмен призвала к реформе системы мобилизации в Украине

Ольга Решетилова (Фото: Facebook-аккаунт чиновницы)

Военнослужащие не должны заниматься непосредственной мобилизацией, считает уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова (Кобылинская). Такое мнение она высказала в Facebook, комментируя гибель во Львове военного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Я уже неоднократно подчеркивала, что военнослужащие не должны заниматься непосредственной мобилизацией", – написала омбудсмен.

По ее мнению, задача военных – формирование мобилизационного плана, постановка на учет и распределение личного состава.

Оповещением, доставкой, задержанием, привлечением к ответственности, пропагандой и формированием информационной политики должна заниматься исполнительная власть, органы местного самоуправления и правоохранители, добавила чиновница.

Решетилова призвала начать изменения в этой сфере. Она уточнила, что речь идет как о реформе мобилизации от государства, так и "борьбе гражданского общества, медиа, сознательных граждан с нашествием невежества, безответственности и российского ИПСО" (информационно-психологическая операция).

Омбудсмен выразила соболезнования родным военного ТЦК и добавила, что имеет надежду на справедливый суд для нападавшего.