Решетилова считает, что военные не должны заниматься непосредственной мобилизацией
Военнослужащие не должны заниматься непосредственной мобилизацией, считает уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова (Кобылинская). Такое мнение она высказала в Facebook, комментируя гибель во Львове военного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
"Я уже неоднократно подчеркивала, что военнослужащие не должны заниматься непосредственной мобилизацией", – написала омбудсмен.
По ее мнению, задача военных – формирование мобилизационного плана, постановка на учет и распределение личного состава.
Оповещением, доставкой, задержанием, привлечением к ответственности, пропагандой и формированием информационной политики должна заниматься исполнительная власть, органы местного самоуправления и правоохранители, добавила чиновница.
Решетилова призвала начать изменения в этой сфере. Она уточнила, что речь идет как о реформе мобилизации от государства, так и "борьбе гражданского общества, медиа, сознательных граждан с нашествием невежества, безответственности и российского ИПСО" (информационно-психологическая операция).
Омбудсмен выразила соболезнования родным военного ТЦК и добавила, что имеет надежду на справедливый суд для нападавшего.
- 3 декабря во Львове смертельно ранили ножом военного Галицко-Франковского ТЦК и СП. По версии следствия, его убил 30-летний львовянин во время проверки документов.
- 5 декабря Франковский районный суд Львова арестовал мужчину, которого подозревают в нападении на военного.
