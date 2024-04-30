Республіканець Мур про мирний план Трампа: Говорить те, що слід, щоб його обрали

Стівен Мур (Фото: Artem Halkin/Ukraïner)

Заяви Дональда Трампа про війну в Україні – передвиборча риторика, вважає американський політтехнолог, республіканець Стівен Мур. Про це він повідомив в інтерв’ю LIGA.net.

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Мур прокоментував слова Трампа про те, що він домовиться з російським диктатором Володимиром Путіним про припинення війни за добу, а також матеріал Washington Post про те, що 45-й президент США хотів би віддати окуповані частини України росіянам в обмін на мир. Республіканець заявив, що не знає, що робитиме Трамп у разі переобрання президентом.

"Що насправді зробить Трамп як президент – знає лише він сам. Або не знає. Ніхто не знає. Важко передбачити. Трамп зараз каже виборцям одне – щоб обрали. А якщо стане президентом, може робити інше", – зазначив Мур.

Республіканець нагадав, що минулого разу Трамп казав, що збудує стіну на кордоні з Мексикою і змусить Мехіко за неї заплатити.

"Трамп, як і більшість політиків, говорить те, що слід, щоб його обрали. Знаю, це може шокувати. Але в Америці політики не завжди так чинять", – зазначив він.

26 березня 2023 року Трамп заявив, що нібито зможе зупинити російське вторгнення в Україну "за 24 години" після того, як знову стане президентом США.

15 лютого 2024 року він сказав, що зробить більше для захисту України, ніж Байден, заявивши, що останній "збирається віддати Україну Путіну".

7 квітня видання The Washington Post повідомило, що Трамп у приватних розмовах озвучив мирний план, який передбачає передавання Росії Криму та Донбасу в обмін на припинення вогню.

8 квітня радник виборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер назвав "фейком" повідомлення WP.

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