Республіканець Мур про мирний план Трампа: Говорить те, що слід, щоб його обрали
Заяви Дональда Трампа про війну в Україні – передвиборча риторика, вважає американський політтехнолог, республіканець Стівен Мур. Про це він повідомив в інтерв’ю LIGA.net.
Мур прокоментував слова Трампа про те, що він домовиться з російським диктатором Володимиром Путіним про припинення війни за добу, а також матеріал Washington Post про те, що 45-й президент США хотів би віддати окуповані частини України росіянам в обмін на мир. Республіканець заявив, що не знає, що робитиме Трамп у разі переобрання президентом.
"Що насправді зробить Трамп як президент – знає лише він сам. Або не знає. Ніхто не знає. Важко передбачити. Трамп зараз каже виборцям одне – щоб обрали. А якщо стане президентом, може робити інше", – зазначив Мур.
Республіканець нагадав, що минулого разу Трамп казав, що збудує стіну на кордоні з Мексикою і змусить Мехіко за неї заплатити.
"Трамп, як і більшість політиків, говорить те, що слід, щоб його обрали. Знаю, це може шокувати. Але в Америці політики не завжди так чинять", – зазначив він.
- 26 березня 2023 року Трамп заявив, що нібито зможе зупинити російське вторгнення в Україну "за 24 години" після того, як знову стане президентом США.
- 15 лютого 2024 року він сказав, що зробить більше для захисту України, ніж Байден, заявивши, що останній "збирається віддати Україну Путіну".
- 7 квітня видання The Washington Post повідомило, що Трамп у приватних розмовах озвучив мирний план, який передбачає передавання Росії Криму та Донбасу в обмін на припинення вогню.
- 8 квітня радник виборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер назвав "фейком" повідомлення WP.
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