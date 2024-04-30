Республиканец Мур о мирном плане Трампа: Говорит то, что следует, чтобы его избрали
Заявления Дональда Трампа о войне в Украине – предвыборная риторика, считает американский политтехнолог, республиканец Стивен Мур. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.
Мур прокомментировал слова Трампа о том, что он договорится с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны за сутки, а также материал Washington Post о том, что 45-й президент США хотел бы отдать оккупированные территории Украины россиянам в обмен на мир. Республиканец заявил, что не знает, что будет делать Трамп в случае переизбрания президентом.
"Что на самом деле сделает Трамп как президент – знает только он сам. Или не знает. Никто не знает. Трудно предсказать. Трамп сейчас говорит избирателям одно – чтобы избрали. А если станет президентом, может делать другое", – отметил Мур.
Республиканец напомнил, что в прошлый раз Трамп говорил, что построит стену на границе с Мексикой и заставит Мехико за нее заплатить.
"Трамп, как и большинство политиков, говорит то, что следует, чтобы его избрали. Знаю, это может шокировать. Но в Америке политики не всегда так поступают", – отметил он.
- 26 марта 2023 года Трамп заявил, что якобы сможет остановить российское вторжение в Украину "за 24 часа" после того, как снова станет президентом США.
- 15 февраля 2024 года он сказал, что сделает больше для защиты Украины, чем Байден, заявив, что последний "собирается отдать Украину Путину".
- 7 апреля издание The Washington Post сообщило, что Трамп в частных разговорах озвучил мирный план, предусматривающий передачу России Крыма и Донбасса в обмен на прекращение огня.
- 8 апреля советник избирательной кампании Трампа Джейсон Миллер назвал "фейком" сообщение WP.
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