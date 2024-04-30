Республиканец Мур о мирном плане Трампа: Говорит то, что следует, чтобы его избрали

Стивен Мур (Фото: Artem Halkin/Ukraïner)

Заявления Дональда Трампа о войне в Украине – предвыборная риторика, считает американский политтехнолог, республиканец Стивен Мур. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

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Мур прокомментировал слова Трампа о том, что он договорится с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны за сутки, а также материал Washington Post о том, что 45-й президент США хотел бы отдать оккупированные территории Украины россиянам в обмен на мир. Республиканец заявил, что не знает, что будет делать Трамп в случае переизбрания президентом.

"Что на самом деле сделает Трамп как президент – знает только он сам. Или не знает. Никто не знает. Трудно предсказать. Трамп сейчас говорит избирателям одно – чтобы избрали. А если станет президентом, может делать другое", – отметил Мур.

Республиканец напомнил, что в прошлый раз Трамп говорил, что построит стену на границе с Мексикой и заставит Мехико за нее заплатить.

"Трамп, как и большинство политиков, говорит то, что следует, чтобы его избрали. Знаю, это может шокировать. Но в Америке политики не всегда так поступают", – отметил он.

26 марта 2023 года Трамп заявил, что якобы сможет остановить российское вторжение в Украину "за 24 часа" после того, как снова станет президентом США.

15 февраля 2024 года он сказал, что сделает больше для защиты Украины, чем Байден, заявив, что последний "собирается отдать Украину Путину".

7 апреля издание The Washington Post сообщило, что Трамп в частных разговорах озвучил мирный план, предусматривающий передачу России Крыма и Донбасса в обмен на прекращение огня.

8 апреля советник избирательной кампании Трампа Джейсон Миллер назвал "фейком" сообщение WP.

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