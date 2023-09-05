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Резиденцію Путіна намагались атакувати дрони, мапа – росЗМІ

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 20:47
Резиденцію Путіна намагались атакувати дрони, мапа – росЗМІ - Фото
Резиденція диктатора Володимира Путіна у Тверській області (Фото: ресурс окупантів))

Безпілотники намагались атакувати резиденцію диктатора Володимира Путіна у Тверській області, заявляє російське ЗМІ The Moscow Times.

У матеріалі видання звинувачує в атаці Україну, доказів не наводить.

Принаймні один із дронів знищили над Завидово у Тверській області, неподалік від нього поряд із селом Козлово розташована державна резиденція "Русь" диктатора Путіна, пише росЗМІ.

Відстань від Козлово до Завидово становить близько 15 км.

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили LIGA.net, що поки не коментують цю інформацію.

Завидово та Козлово на мапі

Завидово на мапі

Російське медіа повідомляє про прильоти дронів у Підмосков'ї – там уламки нібито впали на гараж із газовими балонами у Павлівській Слободі, під час пожежі було кілька сильних вибухів.

Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив про нібито роботу протиповітряної оборони окупантів у Калузькій області та в Істринському районі Підмосков'я, буцімто вона знищила дрони, що намагались атакувати Москву.

В аеропортах міста Внуково, Домодєдово та Шереметьєво оголошували план "килим", ресурси окупантів пишуть про затримку 40 рейсів.

О 7:30 відомство загарбників Росавіація заявило про штатну роботу аеропортів Москви.

  • 4 вересня російська пропаганда показала відео будівництва нового майданчика для розміщення самохідних зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1" у Москві. Журналісти Радіо Свобода виявили, що системи розміщені неподалік від резиденції диктатора Путіна.
  • 30 травня під час атаки невідомих дронів на Москву вранці 30 травня деякі БПЛА збили неподалік резиденції російського диктатора в Ново-Огарьово.
  • 3 травня росіяни заявили, що нібито "українські" безпілотники спробували атакувати Кремль. У мережі опублікували момент нібито удару безпілотників по Кремлю.

Читайте також: Російські дрони впали в Румунії. ДПСУ повідомила колег, відповіді поки немає – речник

Артем Джеріпа
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володимир путінбезпілотникдронросЗМІрезиденція
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