Резиденцію Путіна намагались атакувати дрони, мапа – росЗМІ
Безпілотники намагались атакувати резиденцію диктатора Володимира Путіна у Тверській області, заявляє російське ЗМІ The Moscow Times.
У матеріалі видання звинувачує в атаці Україну, доказів не наводить.
Принаймні один із дронів знищили над Завидово у Тверській області, неподалік від нього поряд із селом Козлово розташована державна резиденція "Русь" диктатора Путіна, пише росЗМІ.
Відстань від Козлово до Завидово становить близько 15 км.
У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили LIGA.net, що поки не коментують цю інформацію.
Російське медіа повідомляє про прильоти дронів у Підмосков'ї – там уламки нібито впали на гараж із газовими балонами у Павлівській Слободі, під час пожежі було кілька сильних вибухів.
Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив про нібито роботу протиповітряної оборони окупантів у Калузькій області та в Істринському районі Підмосков'я, буцімто вона знищила дрони, що намагались атакувати Москву.
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О 7:30 відомство загарбників Росавіація заявило про штатну роботу аеропортів Москви.
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