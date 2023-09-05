Резиденцію Путіна намагались атакувати дрони, мапа – росЗМІ

Безпілотники намагались атакувати резиденцію диктатора Володимира Путіна у Тверській області, заявляє російське ЗМІ The Moscow Times.

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У матеріалі видання звинувачує в атаці Україну, доказів не наводить.

Принаймні один із дронів знищили над Завидово у Тверській області, неподалік від нього поряд із селом Козлово розташована державна резиденція "Русь" диктатора Путіна, пише росЗМІ.

Відстань від Козлово до Завидово становить близько 15 км.

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили LIGA.net, що поки не коментують цю інформацію.

Російське медіа повідомляє про прильоти дронів у Підмосков'ї – там уламки нібито впали на гараж із газовими балонами у Павлівській Слободі, під час пожежі було кілька сильних вибухів.

Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив про нібито роботу протиповітряної оборони окупантів у Калузькій області та в Істринському районі Підмосков'я, буцімто вона знищила дрони, що намагались атакувати Москву.

В аеропортах міста Внуково, Домодєдово та Шереметьєво оголошували план "килим", ресурси окупантів пишуть про затримку 40 рейсів.

О 7:30 відомство загарбників Росавіація заявило про штатну роботу аеропортів Москви.

4 вересня російська пропаганда показала відео будівництва нового майданчика для розміщення самохідних зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1" у Москві. Журналісти Радіо Свобода виявили, що системи розміщені неподалік від резиденції диктатора Путіна.

30 травня під час атаки невідомих дронів на Москву вранці 30 травня деякі БПЛА збили неподалік резиденції російського диктатора в Ново-Огарьово.

3 травня росіяни заявили, що нібито "українські" безпілотники спробували атакувати Кремль. У мережі опублікували момент нібито удару безпілотників по Кремлю.

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