Резиденцию Путина пытались атаковать дроны, карта – росСМИ

Беспилотники пытались атаковать резиденцию диктатора Владимира Путина в Тверской области, заявляет российское СМИ The Moscow Times.

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В материале издание обвиняет в атаке Украину, доказательств не приводит.

По крайней мере, один из дронов уничтожили над Завидово в Тверской области, неподалеку от него рядом с селом Козлово находится государственная резиденция "Русь" диктатора Путина, пишет росСМИ.

Расстояние от Козлово до Завидово составляет около 15 км.

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили LIGA.net, что пока не комментируют эту информацию.

Российское медиа сообщает о прилетах дронов в Подмосковье – там обломки якобы упали на гараж с газовыми баллонами в Павловской Слободе, во время пожара было несколько сильных взрывов.

Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил о якобы работе противовоздушной обороны оккупантов в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, якобы она уничтожила дроны, пытавшиеся атаковать Москву.

В аэропортах города Внуково, Домодедово и Шереметьево объявляли план "ковер", ресурсы оккупантов пишут о задержке 40 рейсов.

В 7:30 ведомство захватчиков Росавиация заявило о штатной работе аэропортов Москвы.

4 сентября российская пропаганда показала видео строительства новой площадки для размещения самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в Москве. Журналисты Радио Свобода обнаружили, что системы размещены неподалеку от резиденции диктатора Путина.

30 мая во время атаки неизвестных дронов на Москву утром 30 мая некоторые БПЛА сбили возле резиденции российского диктатора в Ново-Огарево.

3 мая россияне заявили, что якобы "украинские" беспилотники попытались атаковать Кремль. В сети опубликовали момент якобы удара беспилотников по Кремлю.

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