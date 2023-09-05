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Резиденцию Путина пытались атаковать дроны, карта – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 20:47
Резиденцию Путина пытались атаковать дроны, карта – росСМИ - Фото
Резиденция диктатора Владимира Путина в Тверской области (Фото: ресурс окупантов)

Беспилотники пытались атаковать резиденцию диктатора Владимира Путина в Тверской области, заявляет российское СМИ The Moscow Times.

В материале издание обвиняет в атаке Украину, доказательств не приводит.

По крайней мере, один из дронов уничтожили над Завидово в Тверской области, неподалеку от него рядом с селом Козлово находится государственная резиденция "Русь" диктатора Путина, пишет росСМИ.

Расстояние от Козлово до Завидово составляет около 15 км.

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили LIGA.net, что пока не комментируют эту информацию.

Завидово и Козлово на карте

Завидово на карте

Российское медиа сообщает о прилетах дронов в Подмосковье – там обломки якобы упали на гараж с газовыми баллонами в Павловской Слободе, во время пожара было несколько сильных взрывов.

Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил о якобы работе противовоздушной обороны оккупантов в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, якобы она уничтожила дроны, пытавшиеся атаковать Москву.

В аэропортах города Внуково, Домодедово и Шереметьево объявляли план "ковер", ресурсы оккупантов пишут о задержке 40 рейсов.

В 7:30 ведомство захватчиков Росавиация заявило о штатной работе аэропортов Москвы.

  • 4 сентября российская пропаганда показала видео строительства новой площадки для размещения самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в Москве. Журналисты Радио Свобода обнаружили, что системы размещены неподалеку от резиденции диктатора Путина.
  • 30 мая во время атаки неизвестных дронов на Москву утром 30 мая некоторые БПЛА сбили возле резиденции российского диктатора в Ново-Огарево.
  • 3 мая россияне заявили, что якобы "украинские" беспилотники попытались атаковать Кремль. В сети опубликовали момент якобы удара беспилотников по Кремлю.

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Артём Джерипа
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владимир путиндронбеспилотникросСМИрезиденция
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