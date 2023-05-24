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Резніков про Storm Shadow: Потис руку українським льотчикам, які вже успішно застосовують ці ракети

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 16:43
Резніков про Storm Shadow: Потис руку українським льотчикам, які вже успішно застосовують ці ракети - Фото
Олексій Резніков (Фото: EPA)

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українські військові вже успішно застосовують далекобійні ракети Storm Shadow, які Лондон передав Києву. Про це він повідомив під час спільного брифінгу зі своїм британським колегою Беном Воллесом.

"У нас була нагода потиснути руки пілотам, які були навчені у Великій Британії та вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow", – зазначив посадовець.

Таким чином Резніков підтвердив слова Воллеса, який 18 травня 2023 року інформував про те, що Україна почала використовувати далекобійні ракети, передані британською державою.

ДОВІДКА. Дальність роботи Storm Shadow від 290 до 560 км залежно від модифікації. Більш детально про ракети, передані Британією, читайте у матеріалі LIGA.net про те, як Storm Shadow посилять наступ України.
  • 11 травня 2023 року телеканал CNN написав, що Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow.
  • Того самого дня Воллес підтвердив, що його країна передає Україні Storm Shadow.
  • 12 травня в Міноборони натякнули на "цілі" для Storm Shadow: "До кораблів Росії у бухті Севастополя 298 км".
  • 15 травня у Повітряних силах запевнили, що проблем із використанням Storm Shadow не буде.

Читайте також: Воллес раптово відвідав Київ. Йшлося про Storm Shadow і про те, "про що поки не можна говорити"

Олег Васьків
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війнаракетиОлексій РезніковStorm Shadow
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