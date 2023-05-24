Резников о Storm Shadow: Пожал руку украинским летчикам, которые уже применяют эти ракеты

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинские военные уже успешно применяют дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые Лондон передал Киеву. Об этом он сообщил во время совместного брифинга со своим британским коллегой Беном Уоллесом.

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"У нас была возможность пожать руки пилотам, которые были обучены в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow", – отметил чиновник.

Таким образом, Резников подтвердил слова Уоллеса, который 18 мая 2023 года информировал о том, что Украина начала использовать дальнобойные ракеты, переданные британским государством.

СПРАВКА. Дальность работы Storm Shadow от 290 до 560 км в зависимости от модификации. Более подробно о ракетах, передаваемых Британией, читайте в материале . Дальность работы Storm Shadow от 290 до 560 км в зависимости от модификации. Более подробно о ракетах, передаваемых Британией, читайте в материале LIGA.net о том, как Storm Shadow усилят наступление Украины

11 мая 2023 года телеканал CNN написал, что Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

В тот же день Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине Storm Shadow.

12 мая в Минобороны намекнули на "цели" для Storm Shadow: "До кораблей России в бухте Севастополя 298 км".

15 мая в Воздушных силах заверили, что проблем с использованием Storm Shadow не будет.

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