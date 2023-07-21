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Росія активно атакує на Лиманському напрямку: спроби наступу на п'яти ділянках – карта

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 21:06
Росія активно атакує на Лиманському напрямку: спроби наступу на п'яти ділянках – карта - Фото
Артилерійський обстріл окупантів (Фото: EPA)

Російські окупанти протягом доби активно атакували позиції Сил оборони на Лиманському напрямку – там були спроби наступу РФ на п’яти локаціях. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Росіяни й надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – там тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Надія, Макіївка, Невське Луганської області та Серебрянський ліс, Діброва Донецької області.

Росія активно атакує на Лиманському напрямку: спроби наступу на п'яти ділянках – карта

Росія активно атакує на Лиманському напрямку: спроби наступу на п'яти ділянках – карта

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника ЗСУ успішно відбили атаки РФ в районі Григорівки Донецької області.

Росія активно атакує на Лиманському напрямку: спроби наступу на п'яти ділянках – карта

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії росіян Сили оборони успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського Донецької області.

Росія активно атакує на Лиманському напрямку: спроби наступу на п'яти ділянках – карта

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар'їнки Донецької області.

Росія активно атакує на Лиманському напрямку: спроби наступу на п'яти ділянках – карта

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування ЗСУ.

Сили оборони тим часом продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

  • За словами речника ЗСУ Череватого, Сили оборони під Бахмутом наступають поступово, але невпинно, використовуючи тактичне новаторство.
  • Минулої доби на Лимано-Куп'янському напрямку російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ рекордну кількість разів – 908.

Дивіться також: 30 ОМБр показала, як виглядає їхній наступ під Бахмутом – відео

Оксана Житнюк
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