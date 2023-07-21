Росія активно атакує на Лиманському напрямку: спроби наступу на п'яти ділянках – карта

Російські окупанти протягом доби активно атакували позиції Сил оборони на Лиманському напрямку – там були спроби наступу РФ на п’яти локаціях. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Росіяни й надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – там тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Надія, Макіївка, Невське Луганської області та Серебрянський ліс, Діброва Донецької області.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника ЗСУ успішно відбили атаки РФ в районі Григорівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії росіян Сили оборони успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар'їнки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування ЗСУ.

Сили оборони тим часом продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

За словами речника ЗСУ Череватого, Сили оборони під Бахмутом наступають поступово, але невпинно, використовуючи тактичне новаторство.

Минулої доби на Лимано-Куп'янському напрямку російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ рекордну кількість разів – 908.

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