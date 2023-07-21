РФ активно атакует на Лиманском направлении: попытки наступления на пяти участках – карта

Российские оккупанты в течение суток активно атаковали позиции Сил обороны на Лиманском направлении – там были попытки наступления РФ на пяти локациях. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Россияне и дальше сосредоточивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 33 боевых столкновения.

На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Надия, Макеевка, Невское Луганской области и Серебрянский лес, Диброва Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника ВСУ успешно отразили атаки РФ в районе Григоровки Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии россиян Силы обороны успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения ВСУ.

Силы обороны тем временем продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

По словам спикера ВСУ Череватого, Силы обороны под Бахмутом наступают постепенно, но неустанно, используя тактическое новаторство.

За прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ рекордное количество раз – 908.

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