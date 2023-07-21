РФ активно атакует на Лиманском направлении: попытки наступления на пяти участках – карта
Российские оккупанты в течение суток активно атаковали позиции Сил обороны на Лиманском направлении – там были попытки наступления РФ на пяти локациях. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Россияне и дальше сосредоточивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 33 боевых столкновения.
На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Надия, Макеевка, Невское Луганской области и Серебрянский лес, Диброва Донецкой области.
На Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника ВСУ успешно отразили атаки РФ в районе Григоровки Донецкой области.
На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии россиян Силы обороны успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения ВСУ.
Силы обороны тем временем продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- По словам спикера ВСУ Череватого, Силы обороны под Бахмутом наступают постепенно, но неустанно, используя тактическое новаторство.
- За прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ рекордное количество раз – 908.
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