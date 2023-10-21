Росія активно наступає в районі Куп'янська, ЗСУ нищать окупантів під Авдіївкою – карта
Російські окупанти активно наступають в районі Куп'янська та під Авдіївкою, проте Сили оборони відбивають всі атаки ворога. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
За словами військових, за добу на фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень, з них 20 – у районах Синьківки та Іванівки Харківської області на Куп'янському напрямку. Ще п'ять атак відбито біля Надії Луганської області.
Під Бахмутом українські військові відбили всі ворожі атаки в районах Богданівки та Хромового. Росіяни намагаються прорватися до Кліщіївки й відновити там втрачене положення, водночас Сили оборони продовжують штурмувати південніше Бахмута.
В районі Авдіївки окупанти без успіху наступали в районах Новокалинового, Степового та Первомайського Донецької області.
На півдні росіяни намагалися відновитися в районі Роботиного Запорізької області, вели штурмові дії в районі населеного пункту Полтавка, успіху не мали.
Українська авіація завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника.
- Учора, 19 жовтня, в районі Авдіївки був чорний день для росіян, що атакують укріпрайон: окупанти втратили близько 900 осіб та понад 150 одиниць техніки.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав Авдіївку Донецької області та Куп'янський напрямок Харківської області, де активізувались і ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.
- 20 жовтня президент Володимир Зеленський поінформував канцлера Німеччини Олафа Шольца про ситуацію на фронті, зокрема про "катастрофічні втрати" РФ під Авдіївкою.
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