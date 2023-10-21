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Росія активно наступає в районі Куп'янська, ЗСУ нищать окупантів під Авдіївкою – карта

Этот материал также доступен на русском
21.10.2023, 07:16
Росія активно наступає в районі Куп'янська, ЗСУ нищать окупантів під Авдіївкою – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти активно наступають в районі Куп'янська та під Авдіївкою, проте Сили оборони відбивають всі атаки ворога. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За словами військових, за добу на фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень, з них 20 – у районах Синьківки та Іванівки Харківської області на Куп'янському напрямку. Ще п'ять атак відбито біля Надії Луганської області.

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На Лиманському напрямку Сили оборони не допустили втрат позицій в районі Невельського Луганської області.

Під Бахмутом українські військові відбили всі ворожі атаки в районах Богданівки та Хромового. Росіяни намагаються прорватися до Кліщіївки й відновити там втрачене положення, водночас Сили оборони продовжують штурмувати південніше Бахмута.

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В районі Авдіївки окупанти без успіху наступали в районах Новокалинового, Степового та Первомайського Донецької області.

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На півдні росіяни намагалися відновитися в районі Роботиного Запорізької області, вели штурмові дії в районі населеного пункту Полтавка, успіху не мали.

Українська авіація завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Ракетники й артилеристи уразили пункт управління, склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ росіян.

Читайте також: Авдіївка. FPV-дрон знищив "Солнцепек" росіян. Відео детонації термобаричних снарядів

Мілана Головань
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війнаГенштаб

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