Росія активно наступає в районі Куп'янська, ЗСУ нищать окупантів під Авдіївкою – карта

Російські окупанти активно наступають в районі Куп'янська та під Авдіївкою, проте Сили оборони відбивають всі атаки ворога. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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За словами військових, за добу на фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень, з них 20 – у районах Синьківки та Іванівки Харківської області на Куп'янському напрямку. Ще п'ять атак відбито біля Надії Луганської області.

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