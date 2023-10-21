UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия активно наступает в районе Купянска, ВСУ уничтожают окупантов под Авдеевкой – карта

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2023, 07:16
Россия активно наступает в районе Купянска, ВСУ уничтожают окупантов под Авдеевкой – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты активно наступают в районе Купянска и под Авдеевкой, однако Силы обороны отбивают все атаки врага. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

По словам военных, за сутки на фронте произошло более 100 боевых столкновений, из них 20 – в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области на Купянском направлении. Еще пять атак отбиты у Надежды Луганской области.

Натисніть, щоб збільшити

На Лиманском направлении Силы обороны не допустили потери позиций в районе Невельского Луганской области.

Под Бахмутом украинские военные отбили все вражеские атаки в районах Богдановки и Хромового. Россияне пытаются прорваться к Клещеевке и восстановить там утраченное положение, в то же время Силы обороны продолжают штурмовать южнее Бахмута.

Натисніть, щоб збільшити

В районе Авдеевки оккупанты безуспешно наступали в районах Новокалинового, Степного и Первомайского Донецкой области.

Натисніть, щоб збільшити

На юге россияне пытались восстановиться в районе Работино Запорожской области, вели штурмовые действия в районе населенного пункта Полтавка, успеха не имели.

Украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Ракетники и артиллеристы поразили пункт управления, состав боеприпасов, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ россиян.

Читайте также: Авдеевка. FPV-дрон уничтожил "Солнцепек" россиян. Видео детонации термобарических снарядов

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнагенштаб

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 