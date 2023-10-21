Россия активно наступает в районе Купянска, ВСУ уничтожают окупантов под Авдеевкой – карта
Российские оккупанты активно наступают в районе Купянска и под Авдеевкой, однако Силы обороны отбивают все атаки врага. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.
По словам военных, за сутки на фронте произошло более 100 боевых столкновений, из них 20 – в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области на Купянском направлении. Еще пять атак отбиты у Надежды Луганской области.
Под Бахмутом украинские военные отбили все вражеские атаки в районах Богдановки и Хромового. Россияне пытаются прорваться к Клещеевке и восстановить там утраченное положение, в то же время Силы обороны продолжают штурмовать южнее Бахмута.
В районе Авдеевки оккупанты безуспешно наступали в районах Новокалинового, Степного и Первомайского Донецкой области.
На юге россияне пытались восстановиться в районе Работино Запорожской области, вели штурмовые действия в районе населенного пункта Полтавка, успеха не имели.
Украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре – по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Вчера, 19 октября, в районе Авдеевки был черный день для россиян, атакующих укрепрайон: оккупанты потеряли около 900 человек и более 150 единиц техники.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил Авдеевку Донецкой области и Купянское направление Харьковской области, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики. Там он провел штабную работу с командующими и командирами бригад.
- 20 октября президент Владимир Зеленский проинформировал канцлера Германии Олафа Шольца о ситуации на фронте, в частности о "катастрофических потерях" РФ под Авдеевкой.
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