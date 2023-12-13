Росія атакує "шахедами". Є також ракетна небезпека

Пізно ввечері 13 грудня окупанти вчергове запустили "шахеди" по Україні. Також шириться тривога через ракетну небезпеку

"Шахеди" (Фото - Сергій Наєв Telegram)

Ввечері 13 грудня в частині України оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку та запуск росіянами дронів.

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Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької та Хмельницької областей.

Паралельно із цим фіксується рух "шахедів" у напрямку Ізмаїльського району Одеської області.

Близько 20:00 сили ППО вже відпрацювали по "шахедах", запущених росіянами в бік Одеси.

ДОПОВНЕНО О 00:00. Відбій ракетної небезпеки для Миколаївської і Херсонської областей. Наближений до ЗСУ Telegram-канал "Николаевский ванёк" пише, що фіксуються ще "шахеди" у бік Ізмаїльського району.

В ніч проти 13 грудня у небі над Києвом сили ППО збили 10 балістичних ракет, над Одесою – стільки ж "шахедів".

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