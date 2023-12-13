Росія атакує "шахедами". Є також ракетна небезпека
"Шахеди" (Фото - Сергій Наєв Telegram)

Ввечері 13 грудня в частині України оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку та запуск росіянами дронів.

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької та Хмельницької областей.

Паралельно із цим фіксується рух "шахедів" у напрямку Ізмаїльського району Одеської області.

Близько 20:00 сили ППО вже відпрацювали по "шахедах", запущених росіянами в бік Одеси.

ДОПОВНЕНО О 00:00. Відбій ракетної небезпеки для Миколаївської і Херсонської областей. Наближений до ЗСУ Telegram-канал "Николаевский ванёк" пише, що фіксуються ще "шахеди" у бік Ізмаїльського району.

  • В ніч проти 13 грудня у небі над Києвом сили ППО збили 10 балістичних ракет, над Одесою – стільки ж "шахедів".

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