Россия атакует "шахедами". Есть также ракетная опасность в шести областях

Поздно вечером 13 декабря оккупанты в очередной раз запустили "шахеды" по Украине. Также распространяется тревога из-за ракетной опасности

Шахеди (Фото - Сергій Наєв Telegram)

Вечером 13 декабря в части Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности и запуска россиянами дронов.

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Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Параллельно с этим фиксируется движение "шахедов" в направлении Измаильского района Одесской области.

Около 20:00 силы ПВО уже отработали по "шахедам", запущенным россиянами в сторону Одессы.

В ночь на 13 декабря в небе над Киевом силы ПВО сбили 10 баллистических ракет, над Одессой – столько же "шахедов".

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