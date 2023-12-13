Россия атакует "шахедами". Есть также ракетная опасность в шести областях
Вечером 13 декабря в части Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности и запуска россиянами дронов.
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Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Хмельницкой областей.
Параллельно с этим фиксируется движение "шахедов" в направлении Измаильского района Одесской области.
Около 20:00 силы ПВО уже отработали по "шахедам", запущенным россиянами в сторону Одессы.
- В ночь на 13 декабря в небе над Киевом силы ПВО сбили 10 баллистических ракет, над Одессой – столько же "шахедов".
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