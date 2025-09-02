Росія атакувала дронами дві школи на Чернігівщині – фото

Голова Чернігівської ОВА нагадав, що у 20-кілометровій прикордонній зоні навчання проводиться виключно дистанційно

Наслідки атаки (Фото: t.me/chernigivskaODA)

У перші дні навчального року російські війська обстріляли дві школи у Чернігівській області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

За його словами, вечері 1 вересня росіяни били FPV-дронами по школі у Семенівській громаді – будівля зазнала пошкоджень.

Також зранку 2 вересня через атаку безпілотника пошкоджена будівля непрацюючої школи у місті Семенівка.

"У 20-кілометровій прикордонній зоні навчання проводиться виключно дистанційно саме з безпекових міркувань. Ворог не припиняє терор проти наших громад, воює проти шкіл, цивільної інфраструктури, нашого майбутнього", – додав глава Чернігівської ОВА.