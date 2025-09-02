Росія атакувала дронами дві школи на Чернігівщині – фото
У перші дні навчального року російські війська обстріляли дві школи у Чернігівській області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
За його словами, вечері 1 вересня росіяни били FPV-дронами по школі у Семенівській громаді – будівля зазнала пошкоджень.
Також зранку 2 вересня через атаку безпілотника пошкоджена будівля непрацюючої школи у місті Семенівка.
"У 20-кілометровій прикордонній зоні навчання проводиться виключно дистанційно саме з безпекових міркувань. Ворог не припиняє терор проти наших громад, воює проти шкіл, цивільної інфраструктури, нашого майбутнього", – додав глава Чернігівської ОВА.
- 31 серпня Росія атакувала дронами Чернігівську область. В Ніжині було пошкоджено об’єкт цивільної критичної інфраструктури.
- Загалом ворог випустив по Україні 142 дрони з яких 126 були знешкоджені. Зафіксовані влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Коментарі (0)