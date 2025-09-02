Россия атаковала дронами две школы на Черниговщине – фото

Председатель Черниговской ОВА напомнил, что в 20-километровой пограничной зоне обучение проводится исключительно дистанционно

Последствия атаки (Фото: t.me/chernigivskaODA)

В первые дни учебного года российские войска обстреляли две школы в Черниговской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, вечером 1 сентября россияне били FPV-дронами по школе в Семеновской общине – здание получило повреждения.

Также утром 2 сентября из-за атаки беспилотника повреждено здание неработающей школы в городе Семеновка.

"В 20-километровой пограничной зоне обучение проводится исключительно дистанционно именно из соображений безопасности. Враг не прекращает террор против наших общин, воюет против школ, гражданской инфраструктуры, нашего будущего", – добавил глава Черниговской ОВА.