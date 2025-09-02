Россия атаковала дронами две школы на Черниговщине – фото
В первые дни учебного года российские войска обстреляли две школы в Черниговской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.
По его словам, вечером 1 сентября россияне били FPV-дронами по школе в Семеновской общине – здание получило повреждения.
Также утром 2 сентября из-за атаки беспилотника повреждено здание неработающей школы в городе Семеновка.
"В 20-километровой пограничной зоне обучение проводится исключительно дистанционно именно из соображений безопасности. Враг не прекращает террор против наших общин, воюет против школ, гражданской инфраструктуры, нашего будущего", – добавил глава Черниговской ОВА.
- 31 августа Россия атаковала дронами Черниговскую область. В Нежине был поврежден объект гражданской критической инфраструктуры.
- В целом враг выпустил по Украине 142 дрона из которых 126 были обезврежены. Зафиксированы попадания 16 ударных БпЛА на 10 локациях.
