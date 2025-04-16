Росія атакувала Україну майже сотнею дронів: є наслідки у п'яти областях – фото

Наслідки атаки БпЛА на Дніпропетровщину 16 квітня (Фото: ДСНС)

З вечора 15 квітня і в ніч проти 16-го Росія атакувала Україну 97 "шахедами" та дронами-імітаторами різних типів. Через це постраждали Сумська, Одеська, Дніпропетровська, Київська та Полтавська області. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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Ворог запускав безпілотники по Україні з районів російських міст Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Підтверджено збиття протиповітряною обороною 57 дронів на сході, півночі, у центрі та на півдні України. Ще 34 ворожі дрони-імітатори локаційно втрачено без негативних наслідків на землі.

Через ворожу атаку постраждали Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина.

В Охтирській громаді Сумщини через удари російських БпЛА трьома вибухами пошкоджені приватний будинок і нежитлове приміщення, повідомила обласна військова адміністрація.

На Одещині ворог масовано атакував обласний центр. Через це спалахнули пожежі, горіли житлові будинки, пошкоджено склади, цивільну інфраструктуру та, за попередньою інформацією, постраждали троє людей.

У Дніпропетровській області атака спричинила руйнування на території приватного підприємства у Кам'янському та дві пожежі, написав начальник ОВА Сергій Лисак.

Пошкоджено 10 авто та газогін. Відомо про двох постраждалих чоловіків у віці 39 та 48 років, вони лікуватимуться вдома. ДСНС повідомила, що пожежі загасили.

На Полтавщині, за повідомленням тимчасового виконувача обов'язків начальника ОВА Володимира Когута, у Решетилівській громаді через падіння уламків безпілотника після роботи протиповітряної оборони пошкоджено лінію електропередач.

Це залишило без електрики два населених пункти, її постачання вже відновили.