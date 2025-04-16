Россия атаковала Украину почти сотней дронов: есть последствия в пяти областях – фото
С вечера 15 апреля и в ночь на 16-е Россия атаковала Украину 97 "шахедами" и дронами-имитаторами разных типов. Из-за этого пострадали Сумская, Одесская, Днепропетровская, Киевская и Полтавская области. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
Враг запускал беспилотники по Украине из районов российских городов Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
Подтверждено сбивание противовоздушной обороной 57 дронов на востоке, севере, в центре и на юге Украины. Еще 34 вражеских дрона-имитатора локационно потеряны без негативных последствий на земле.
Из-за вражеской атаки пострадали Сумская, Одесская, Днепропетровская, Киевская и Полтавская области.
В Ахтырской громаде Сумской области из-за ударов российских БпЛА тремя взрывами повреждены частный дом и нежилое помещение, сообщила областная военная администрация.
В Одесской области враг массированно атаковал областной центр. Из-за этого вспыхнули пожары, горели жилые дома, повреждены склады, гражданская инфраструктура и, по предварительной информации, пострадали три человека.
В Днепропетровской области атака повлекла за собой разрушения на территории частного предприятия в Каменском и два пожара, написал начальник ОВА Сергей Лысак.
Повреждены 10 авто и газопровод. Известно о двух пострадавших мужчинах в возрасте 39 и 48 лет, они будут лечиться дома. ГСЧС сообщила, что пожары потушили.
В Полтавской области, по сообщению временного исполняющего обязанности начальника ОВА Владимира Когута, в Решетиловской громаде из-за падения обломков беспилотника после работы противовоздушной обороны повреждена линия электропередач.
Это оставило без электричества два населенных пункта, его уже возобновили.
- В ночь на 12 апреля Россия атаковала Украину 88 БпЛА. В результате этого в нескольких областях были пострадавшие и разрушения.
- В ночь на 13 апреля враг атаковал Украину 55 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами. Половину из сбитых 40 дронов уничтожили над Киевом.
- В ночь на 14 апреля россияне атаковали Украину 62 БпЛА. Из-за этого были последствия в четырех областях.