Россия атаковала Украину почти сотней дронов: есть последствия в пяти областях – фото

Российская атака повлекла за собой новые разрушения, также пострадали пять человек

Последствия атаки БпЛА на Днепропетровскую область 16 апреля (Фото: ГСЧС)

С вечера 15 апреля и в ночь на 16-е Россия атаковала Украину 97 "шахедами" и дронами-имитаторами разных типов. Из-за этого пострадали Сумская, Одесская, Днепропетровская, Киевская и Полтавская области. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Враг запускал беспилотники по Украине из районов российских городов Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Подтверждено сбивание противовоздушной обороной 57 дронов на востоке, севере, в центре и на юге Украины. Еще 34 вражеских дрона-имитатора локационно потеряны без негативных последствий на земле.

Из-за вражеской атаки пострадали Сумская, Одесская, Днепропетровская, Киевская и Полтавская области.

В Ахтырской громаде Сумской области из-за ударов российских БпЛА тремя взрывами повреждены частный дом и нежилое помещение, сообщила областная военная администрация.

В Одесской области враг массированно атаковал областной центр. Из-за этого вспыхнули пожары, горели жилые дома, повреждены склады, гражданская инфраструктура и, по предварительной информации, пострадали три человека.

В Днепропетровской области атака повлекла за собой разрушения на территории частного предприятия в Каменском и два пожара, написал начальник ОВА Сергей Лысак.

Повреждены 10 авто и газопровод. Известно о двух пострадавших мужчинах в возрасте 39 и 48 лет, они будут лечиться дома. ГСЧС сообщила, что пожары потушили.

В Полтавской области, по сообщению временного исполняющего обязанности начальника ОВА Владимира Когута, в Решетиловской громаде из-за падения обломков беспилотника после работы противовоздушной обороны повреждена линия электропередач.

Это оставило без электричества два населенных пункта, его уже возобновили.