Росія має ресурси на інтенсивну війну ще до двох років. Потім буде спад можливостей — аналітик

Російський танк (Фото: ресурс окупантів)

У Росії вистачить ресурсів на інтенсивну війну ще на строк до двох років, потім буде спад можливостей окупантів. Таку думку висловив військовий оглядач Олександр Коваленко у коментарі LIGA.net.

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За його словами, інтенсивність боїв залежить не лише від кількості бійців, але й від кількості танків, артилерії, бронемашин, боєприпасів, дронів, авіації, бомб та ракет.

Він зазначив, що РФ зазнає складнощів у виробництві танків з нуля, зараз ворог займається лише відновленням та модернізацією машин, які знаходяться на складах та центрах зберігання.

Коваленко заявив, що те саме стосується артилерії та бронемашин.

Аналітик наголосив, що коли в Росії закінчиться техніка часів СРСР, то війна перейде у фазу "гострого дефіциту".

"У них зараз уже є цей дефіцит, він уже спостерігається, а тоді це буде гострий критичний дефіцит із забезпечення військ технікою. Коли війська не будуть забезпечені технікою, це буде зовсім інший рівень інтенсивності бойових дій. Приблизно до двох років вони мають можливість такого відновлення за рахунок своїх складів та центрів зберігання. Потім може початися зниження інтенсивності бойових дій та можливостей ведення війни", – сказав оглядач.

Також він зазначив, що всі ресурси України залежать від західних партнерів, навіть коли йдеться про військово-промисловий комплекс.

19 грудня 2023 року президент Зеленський пообіцяв, що Україна у 2024 році зробить мільйон дронів.

Глава Мінстратегпрому Камишин згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже у грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

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