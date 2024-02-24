У России есть ресурсы на интенсивную войну еще до двух лет. Потом будет спад — аналитик

Российский танк (Фото: ресурс оккупантов)

У России хватит ресурсов на интенсивную войну еще сроком до двух лет, потом будет спад возможностей оккупантов. Такое мнение высказал военный обозреватель Александр Коваленко в комментарии LIGA.net.

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По его словам, интенсивность боев зависит не только от количества бойцов, но и от количества танков, артиллерии, бронемашин, боеприпасов, дронов, авиации, бомб и ракет.

Он отметил, что РФ испытывает сложности в производстве танков с нуля, сейчас враг занимается только восстановлением и модернизацией машин, которые находятся на складах и центрах хранения.

Коваленко заявил, что тоже самое касается артиллерии и бронемашин.

Аналитик подчеркнул, что когда у России закончится техника времен СССР, то война перейдет в фазу "острого дефицита".

"У них сейчас уже есть этот дефицит, он уже наблюдается, а тогда это будет острый критический дефицит по обеспечению войск техникой. Когда войска не будут обеспечены техникой, это будет совсем другой уровень интенсивности боевых действий. Приблизительно до двух лет у них есть возможность такого восстановления за счет своих складов и центров хранения. Затем может начаться снижение интенсивности боевых действий и возможностей ведения войны", — сказал обозреватель.

Также он указал, что все ресурсы Украины зависят от западных партнеров, даже когда речь идет о военно-промышленном комплексе.

19 декабря 2023 года президент Зеленский пообещал, что Украина в 2024 году произведет миллион дронов.

Глава Минстратегпрома Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

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