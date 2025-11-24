Росія обстрілами знищила понад 50% виробництв оборонних компаній України – Бадрак

Презентація нової крилатої ракети (Ілюстративне фото: Міноборони)

Система інформаційного й фізичного захисту підприємств оборонно-промислового комплексу залишається вкрай недосконалою і вразливою. Внаслідок російських атак деякі підприємства втратили понад 50% виробничих ділянок, розповів у матеріалі для LIGA.net директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

За його словами, причини цього – непрофесійна робота уряду й тилу загалом. Серед іншого, уряд обмежив доступ до даних про підприємства ОПК у публічних реєстрах, зокрема про місця їх розташування та виробничі потужності, лише у жовтні 2025 року.

"Це відбулося на четвертий рік широкомасштабної війни, після того, як влітку певна кількість вагомих виробників високотехнологічної зброї була безпрецедентно розстріляна ворожими ракетами і дронами – деякі підприємства втратили понад 50% виробничих ділянок", – наголосив Бадрак.

Як розповів експерт з авіації Валерій Романенко, ворог "вибив практично усе", з чого Україна могла випускати балістику. Коли майже все було готове до серйозних випробувань і випуску балістичної ракети, росіяни завдали комбінованого удару по всій низці підприємств, які були залучені у процес.

"Оскільки противника однаково дратують і лякають усі українські ракети, можна впевнено говорити, що багато чого, сказаного про балістичні ракети, стосується й крилатих, зокрема КР "Нептун"", – зазначив Бардак.

Аналіз спеціальних операцій Сил оборони України, проведений до кінця серпня, свідчить, що всі російські ураження відбулися за допомогою дронів. Важкі ракети ворог не застосовував, бо їх, ймовірно, просто не було.

"Означене свідчить і про інше: великим важким ракетам і крилатим ракетам "Нептун", зокрема, не приділено найвищої уваги, яка б дозволила постійно нарощувати виробництва, включно з тим, що в рамках військово-технічного співробітництва з іноземними державами", – наголосив експерт.