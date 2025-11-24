Россия обстрелами уничтожила более 50% производств оборонных компаний Украины – Бадрак

Презентация новой крылатой ракеты (Иллюстративное фото: Минобороны)

Система информационной и физической защиты предприятий оборонно-промышленного комплекса остается крайне несовершенной и уязвимой. Вследствие российских атак некоторые предприятия потеряли более 50% производственных участков, рассказал в материале для LIGA.net директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По его словам, причины этого – непрофессиональная работа правительства и тыла в целом. Среди прочего, правительство ограничило доступ к данным о предприятиях ОПК в публичных реестрах, в частности о местах их расположения и производственных мощностях, только в октябре 2025 года.

"Это произошло на четвертый год широкомасштабной войны, после того, как летом определенное количество весомых производителей высокотехнологичного оружия были беспрецедентно расстреляны вражескими ракетами и дронами – некоторые предприятия потеряли более 50% производственных участков", – подчеркнул Бадрак.

Как рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко, враг "выбил практически все", из чего Украина могла выпускать баллистику. Когда почти все было готово к серьезным испытаниям и выпуску баллистической ракеты, россияне нанесли комбинированный удар по всему ряду предприятий, которые были вовлечены в процесс.

"Поскольку противника одинаково раздражают и пугают все украинские ракеты, можно уверенно говорить, что многое из сказанного о баллистических ракетах касается и крылатых, в частности КР "Нептун"", – отметил Бардак.

Анализ специальных операций Сил обороны Украины, проведенный до конца августа, свидетельствует, что все российские поражения произошли с помощью дронов. Тяжелые ракеты враг не применял, потому что их, вероятно, просто не было.

"Указанное свидетельствует и о другом: большим тяжелым ракетам и крылатым ракетам "Нептун", в частности, не уделено высочайшего внимания, которое бы позволило постоянно наращивать производства, включая в рамках военно-технического сотрудничества с иностранными государствами", – подчеркнул эксперт.