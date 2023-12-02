Росія отримала дані субмарин НАТО у Балтійському морі, коли будувала Північний потік – DW

Будівництво Північного потока (Фото: ЕРА)

Під час прокладання газопроводу "Північний потік-2" Росія цікавилася секретною інформацією щодо районів занурення підводних човнів НАТО в Балтійському морі, повідомило агентство dpa з посиланням на висновки парламентської слідчої комісії. Західні чиновники заявили журналістам DW, що Москва отримала дані.

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За словами депутата від Християнсько-демократичного союзу Себастьяна Елерса, гірське управління німецького міста Штральзунд від імені компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" запитувало у Бундесверу координати зон занурень підводних човнів НАТО в Балтійському морі.

Це управління було одним з органів, що займалися ліцензуванням, і у 2018 році відповідало за дозвіл на будівництво та експлуатацію трубопроводу у прибережних водах Німеччини.

При цьому процес ліцензування "Північного потоку-2" супроводжували корупційні скандали, звинувачення у порушеннях та лобіюванні інтересів Росії з боку німецьких чиновників.

Голова слідчої комісії Ганнес Дамм заявив, що Росії, імовірно, надали "дуже приблизні дані".

Вибухи на трасі газопроводів Nord Stream та Nord Stream 2 сталися 26 вересня 2022 року в економічних зонах Швеції та Данії. Обидві країни вважають, що вибухи були навмисними, і ведуть розслідування, щоб встановити відповідальних.

The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці повідомляла, що диверсію на газопроводах провели нібито проукраїнські групи. Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані.

У березні 2023 року Зеленський спростував нібито причетність України до диверсії на Північних потоках. На початку червня він ще раз заявив, що Київ до цих вибухів непричетний.

У Швеції розраховують завершити розслідування до кінця 2023 року.

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