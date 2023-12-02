Россия получила данные субмарин НАТО в Балтийском море, когда строила Северный поток – DW

Строительство Северного потока (Фото: ЕРА)

Во время прокладки газопровода "Северный поток-2" Россия интересовалась секретной информацией о районах погружения подлодок НАТО в Балтийском море, сообщило агентство dpa со ссылкой на выводы парламентской следственной комиссии. Западные чиновники заявили журналистам DW, что Москва получила данные.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам депутата от Христианско-демократического союза Себастьяна Элерса, горное управление немецкого города Штральзунд от имени компании-оператора газопровода "Северный поток-2" спрашивало у Бундесвера координаты зон погружений подводных лодок НАТО в Балтийском море.

Это управление было одним из органов, занимавшихся лицензированием, и в 2018 году отвечало за разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода в прибрежных водах Германии.

При этом процесс лицензирования Северного потока-2 сопровождали коррупционные скандалы, обвинения в нарушениях и лоббировании интересов России со стороны немецких чиновников.

Глава следственной комиссии Ганнес Дамм заявил, что России, вероятно, предоставили "очень приблизительные данные".

Взрывы на трассе газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2 произошли 26 сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Обе страны считают, что взрывы были умышленными и ведут расследование, чтобы установить ответственных.

The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщала, что диверсию на газопроводах провели якобы проукраинские группы. Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.

В марте 2023 года Зеленский опроверг причастность Украины к диверсии на Северных потоках. В начале июня он еще раз заявил, что Киев к этим взрывам непричастен.

В Швеции рассчитывают завершить расследование до конца 2023 года.

Читайте также: Польша предоставила доказательства причастности россиян к подрыву Северных потоков – Zeit