Росія погрожувала збити французьку авіацію. Міністр оборони: Це через проблеми на фронті
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що місяць тому Росія погрожувала збити французькі бомбардувальники над Чорним морем. Про це він повідомив в інтерв'ю RTL.
"Місяць тому, наведу вам дуже конкретний приклад, російська система управління повітряним рухом погрожувала збити французькі літаки в Чорному морі, коли ми перебували у вільній міжнародній зоні, де ми патрулюємо", – сказав Лекорню, не надавши більше деталей.
На думку французького міністра, Росія повертається до "особливо агресивної" позиції, що нагадує поведінку Радянського Союзу під час холодної війни.
"Поведінка Росії у 2024 році не має нічого спільного з тим, що ми бачили у 2022 році і, очевидно, з агресією в Україні", – зазначив глава Міноборони Франції. Він вважає, що така поведінка Росії зумовлена її проблемами на полі бою.
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