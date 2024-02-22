Росія погрожувала збити французьку авіацію. Міністр оборони: Це через проблеми на фронті

На думку Лекорню, Росія повертається до "особливо агресивної" позиції, що нагадує поведінку Радянського Союзу під час холодної війни

Себастьян Лекорню (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що місяць тому Росія погрожувала збити французькі бомбардувальники над Чорним морем. Про це він повідомив в інтерв'ю RTL.

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"Місяць тому, наведу вам дуже конкретний приклад, російська система управління повітряним рухом погрожувала збити французькі літаки в Чорному морі, коли ми перебували у вільній міжнародній зоні, де ми патрулюємо", – сказав Лекорню, не надавши більше деталей.

На думку французького міністра, Росія повертається до "особливо агресивної" позиції, що нагадує поведінку Радянського Союзу під час холодної війни.

"Поведінка Росії у 2024 році не має нічого спільного з тим, що ми бачили у 2022 році і, очевидно, з агресією в Україні", – зазначив глава Міноборони Франції. Він вважає, що така поведінка Росії зумовлена її проблемами на полі бою.

17 січня 2024 року очільник Військового комітету НАТО адмірал Бауер заявив про закінчення "спокійної та передбачуваної епохи" для Заходу, закликавши союзників готуватися до часів, коли будь-що, включно з новими війнами, може статися у будь-який момент.

18 січня помічник генсекретаря НАТО з політичних питань Руге заявив, що члени організації мають бути готовими до можливої російської агресії. Він впевнений, що Альянс здатен захиститися від неї.

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