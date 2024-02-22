Россия угрожала сбить французскую авиацию. Министр обороны: Это из-за проблем на фронте

По мнению Лекорню, Россия возвращается к "особо агрессивной" позиции, напоминающей поведение Советского Союза во время холодной войны

Себастьян Лекорню (Фото: ЕРА)

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что месяц назад Россия угрожала сбить французские бомбардировщики над Черным морем. Об этом он сообщил в интервью RTL.

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"Месяц назад, приведу вам очень конкретный пример, российская система управления воздушным движением угрожала сбить французские самолеты в Черном море, когда мы находились в свободной международной зоне, где мы патрулируем", – сказал Лекорню, не предоставив больше деталей.

По мнению французского министра, Россия возвращается к "особо агрессивной" позиции, похожей на поведение Советского Союза во время холодной войны.

"Поведение России в 2024 году не имеет ничего общего с тем, что мы видели в 2022 году и, очевидно, с агрессией в Украине", – отметил глава Минобороны Франции. Он считает, что такое поведение России обусловлено ее проблемами на поле боя.

17 января 2024 года глава Военного комитета НАТО адмирал Бауэр заявил об окончании "спокойной и прогнозируемой эпохи" для Запада, призвав союзников готовиться к временам, когда что-либо, включая новые войны, может произойти в любой момент.

18 января помощник генсекретаря НАТО по политическим вопросам Руге заявил, что члены организации должны быть готовы к возможной российской агрессии. Он уверен, что Североатлантический союз способен защититься от него.

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