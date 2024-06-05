Росія продовжує розганяти фейк про "мінування" Тиси, вкинула відео з нібито загиблим

У ЦПД заявили, що відео містить явні ознаки зрежисованості, тому що місцевість не схожа на Тису і прикордонники носять іншу форму

Тиса в Угорщині (Ілюстративне фото - Вікіпедія)

Російська пропаганда продовжує розганяти фейк про нібито мінування Україною Тиси, щоб перешкодити чоловікам призовного віку незаконно перетнути кордон. Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони повідомив, що розповсюджене в мережі відео з нібито загиблим в результаті такого мінування – фейк.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

У ЦПД наголосили, що ворожі медіа розповсюджують відеозапис, на якому нібито український прикордонник оглядає тіло загиблого чоловіка, що буцімто підірвався на міні на березі Тиси під час спроби незаконно перетнути державний кордон.

"Відео містить явні ознаки зрежисованості. Рослинність на відео нехарактерна для берегів Тиси, а елементи форми та екіпірування так званого прикордонника не відповідають тим, які використовують військовослужбовці Державної прикордонної служби України", – йдеться в повідомленні.

3 червня у ДПСУ вже спростовували фейк про мінування Тиси – запевнили, що Україна не мінує узбережжя і не вдається до тих заходів посилення кордону, які могли б нашкодити чиємусь життю.

Також Росія готує фейкові відео із нібито військовими ТЦК, ролики фільмують на тимчасово окупованих територіях. Сценарії – нібито неадекватні "військовослужбовці ТЦК" влаштовують п'яні бійки в кафе, погрожують, розпускають руки, лізуть до дівчат тощо.

Читайте також: Виїзд за кордон чоловіків з подвійним громадянством. Речник ДПСУ пояснив причини заборони