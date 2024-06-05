Россия продолжает разгонять фейк о "минировании" Тисы, вбросила видео с якобы погибшим

В ЦПД заявили, что видео содержит явные признаки срежиссированности, потому что местность не похожа на Тису и пограничники носят другую форму

Тиса в Венгрии (Иллюстративное фото - Википедия)

Российская пропаганда продолжает разгонять фейк о якобы минировании Украиной Тисы, чтобы помешать мужчинам призывного возраста незаконно пересечь границу. Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны сообщил, что распространенное в сети видео с якобы погибшим в результате такого минирования – фейк.

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В ЦПД отметили, что вражеские медиа распространяют видеозапись, на которой якобы украинский пограничник осматривает тело погибшего мужчины, якобы взорвавшегося на мине на берегу Тисы при попытке незаконно пересечь государственную границу.

"Видео содержит явные признаки срежиссированности. Растительность на видео нехарактерна для берегов Тисы, а элементы формы и экипировки так называемого пограничника не соответствуют тем, которые используют военнослужащие Государственной пограничной службы Украины", – сказано в сообщении.

3 июня в ГПСУ уже опровергали фейк о минировании Тисы – заверили, что Украина не минирует побережье и не прибегает к тем способам усиления границы, которые могли бы навредить чьей-то жизни.

Также Россия готовит фейковые видео с якобы военными ТЦК, ролики снимают на временно оккупированных территориях. Сценарии – якобы неадекватные "военнослужащие ТЦК" устраивают пьяные драки в кафе, угрожают, распускают руки, лезут к девушкам и т.д.

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