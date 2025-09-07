Росія у 2025 році планує випустити майже 2 500 високоточних ракет – ГУР

Збільшення виробництва РФ спрямоване не лише проти України, а й на підготовку до можливої атаки на НАТО, наголошує Скібіцький

Вадим Скібіцький (Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

У 2025 році росіяни запланували випуск майже 2 500 високоточних ракет різного класу, включно з крилатими, балістичними та гіперзвуковими. Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони, генерал-майор Вадим Скібіцький.

За словами Скібіцького, Росія активно працює над нарощуванням нових видів озброєння та модернізацією наявного арсеналу. Зокрема, у 2025 році агресор планує випустити:

→ 57 сучасних бойових літаків (Су-57, Су-35, Су-34 і Су-30);

→ майже 250 нових танків Т-90М;

→ близько 1,1 тис. нових бронетранспортерів БТР-3 і БТР-82А;

→ 365 нових артилерійських систем.

Скібіцький зазначив, що росіяни також планують значно збільшити виробництво високоточних ракет, включно з комплексом "Іскандер", гіперзвуковими "Кинджал" та іншими.

Крім того, помітне зростання спостерігається у виробництві безпілотників, зокрема "Герань", "Гарпія" та FPV-дронів.

Скібіцький також наголосив, що Росія орієнтується на три напрямки вдосконалення ракетного озброєння: збільшення дальності, точності та бойової частини.

Це, за його словами, пов’язано не лише з війною проти України, а й з підготовкою до потенційного конфлікту з країнами НАТО до 2030 року.

"Тому що бити по території України – це один бойовий радіус, а для підготовки до 2030 року до війни з країнами НАТО, відповідно, і бойовий радіус дії такого озброєння має бути більшим. Саме це вони закладають у свої програми озброєння", – наголошує Скібіцький.