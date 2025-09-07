Росія у 2025 році планує випустити майже 2 500 високоточних ракет – ГУР
У 2025 році росіяни запланували випуск майже 2 500 високоточних ракет різного класу, включно з крилатими, балістичними та гіперзвуковими. Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони, генерал-майор Вадим Скібіцький.
За словами Скібіцького, Росія активно працює над нарощуванням нових видів озброєння та модернізацією наявного арсеналу. Зокрема, у 2025 році агресор планує випустити:
→ 57 сучасних бойових літаків (Су-57, Су-35, Су-34 і Су-30);
→ майже 250 нових танків Т-90М;
→ близько 1,1 тис. нових бронетранспортерів БТР-3 і БТР-82А;
→ 365 нових артилерійських систем.
Скібіцький зазначив, що росіяни також планують значно збільшити виробництво високоточних ракет, включно з комплексом "Іскандер", гіперзвуковими "Кинджал" та іншими.
Крім того, помітне зростання спостерігається у виробництві безпілотників, зокрема "Герань", "Гарпія" та FPV-дронів.
Скібіцький також наголосив, що Росія орієнтується на три напрямки вдосконалення ракетного озброєння: збільшення дальності, точності та бойової частини.
Це, за його словами, пов’язано не лише з війною проти України, а й з підготовкою до потенційного конфлікту з країнами НАТО до 2030 року.
"Тому що бити по території України – це один бойовий радіус, а для підготовки до 2030 року до війни з країнами НАТО, відповідно, і бойовий радіус дії такого озброєння має бути більшим. Саме це вони закладають у свої програми озброєння", – наголошує Скібіцький.
