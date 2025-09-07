Россия в 2025 году планирует выпустить почти 2 500 высокоточных ракет – ГУР

Увеличение производства РФ направлено не только против Украины, но и на подготовку к возможной атаке на НАТО, отмечает Скибицкий.

Вадим Скибицкий (Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

В 2025 году россияне запланировали выпуск почти 2 500 высокоточных ракет различного класса, включая крылатые, баллистические и гиперзвуковые. Об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны, генерал-майор Вадим Скибицкий.

По словам Скибицкого, Россия активно работает над наращиванием новых видов вооружения и модернизацией существующего арсенала. В частности, в 2025 году агрессор планирует выпустить:

→ 57 современных боевых самолетов (Су-57, Су-35, Су-34 и Су-30);

→ почти 250 новых танков Т-90М;

→ около 1,1 тыс. новых бронетранспортеров БТР-3 и БТР-82А;

→ 365 новых артиллерийских систем.

Скибицкий отметил, что россияне также планируют значительно увеличить производство высокоточных ракет, включая комплекс "Искандер", гиперзвуковые "Кинжал" и другие.

Кроме того, заметный рост наблюдается в производстве беспилотников, в частности "Герань", "Гарпия" и FPV-дронов.

Скибицкий также отметил, что Россия ориентируется на три направления совершенствования ракетного вооружения: увеличение дальности, точности и боевой части.

Это, по его словам, связано не только с войной против Украины, но и с подготовкой к потенциальному конфликту со странами НАТО до 2030 года.

"Потому что бить по территории Украины – это один боевой радиус, а для подготовки к 2030 году к войне со странами НАТО, соответственно, и боевой радиус действия такого оружия должен быть больше. Именно это они закладывают в свои программы вооружения", – отмечает Скибицкий.