Россия в 2025 году планирует выпустить почти 2 500 высокоточных ракет – ГУР
В 2025 году россияне запланировали выпуск почти 2 500 высокоточных ракет различного класса, включая крылатые, баллистические и гиперзвуковые. Об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны, генерал-майор Вадим Скибицкий.
По словам Скибицкого, Россия активно работает над наращиванием новых видов вооружения и модернизацией существующего арсенала. В частности, в 2025 году агрессор планирует выпустить:
→ 57 современных боевых самолетов (Су-57, Су-35, Су-34 и Су-30);
→ почти 250 новых танков Т-90М;
→ около 1,1 тыс. новых бронетранспортеров БТР-3 и БТР-82А;
→ 365 новых артиллерийских систем.
Скибицкий отметил, что россияне также планируют значительно увеличить производство высокоточных ракет, включая комплекс "Искандер", гиперзвуковые "Кинжал" и другие.
Кроме того, заметный рост наблюдается в производстве беспилотников, в частности "Герань", "Гарпия" и FPV-дронов.
Скибицкий также отметил, что Россия ориентируется на три направления совершенствования ракетного вооружения: увеличение дальности, точности и боевой части.
Это, по его словам, связано не только с войной против Украины, но и с подготовкой к потенциальному конфликту со странами НАТО до 2030 года.
"Потому что бить по территории Украины – это один боевой радиус, а для подготовки к 2030 году к войне со странами НАТО, соответственно, и боевой радиус действия такого оружия должен быть больше. Именно это они закладывают в свои программы вооружения", – отмечает Скибицкий.
